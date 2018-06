Macron | hotspot nei Paesi di primo ingresso

Macron : "Hotspot solo nei Paesi di primo ingresso". Conte : "Era stanco - lo smentisco" : 17.55 - Il presidente francese Emmanuel Macron rilancia: "il concetto di Paese di primo arrivo non è cancellabile". Macron ha precisato che secondo la Francia i centri di accoglienza e controllo per i migranti dovranno essere istituti nei Paesi di primo sbarco. Intanto si registra anche la posizione della cancelliera tedesca Angela Merkel: "L'Italia non ha preso nessun obbligo per mettere in piedi questi centri controllati" e "non c'è nessun ...

Migranti - Macron : "Gli hotspot nei Paesi di primo ingresso - non in Francia" : Il Consiglio Europeo ha raggiunto ieri un primo accordo sulla gestione dei flussi migratori e se è vero che, come dichiarato oggi da Giuseppe Conte, "poteva andare meglio", è altrettanto vero che le premesse erano così drammatiche che ci si può ritenere parzialmente soddisfatti che qualche punti in comune è stato trovato.L'Italia, di fatto, ha ceduto su quasi tutta la linea - non ci sarà la distribuzione obbligatoria di tutti i Migranti, ...

Dal Patto di Parigi fra Macron e Conte sugli hotspot europei resta fuori la Libia : La Libia resta fuori dal "Patto di Parigi". Italia e Francia concordano nella realizzazione di hotspot europei nei Paesi di origine e sul rafforzamento della missione navale Frontex (ma su questi due punti un passaggio decisivo sarà il Consiglio europeo di fine giugno a Bruxelles). Ma in questa strategia resta fuori un paese cruciale nel contrasto al traffico di esseri umani: la Libia.La ragione ufficiale, hanno ribadito fonti presenti al ...

Hotspot - Frontex - Dublino. Le parole chiave sui migranti di Conte e Macron : I tre capisaldi annunciati da Giuseppe Conte ed Emmanul Macron per la gestione dei migranti in Europa si reggono su altrettanti progetti comunitari:?la costruzione di centri per l’identificazione dei migranti (gli Hotspot), il rafforzamento dell’agenzia europea di cooperazione sulle frontiere esterne (Frontex) e la revisione del regolamento che disciplina l’accoglienza nei paesi Ue (Dublino). Vediamo cosa sono e come potrebbero cambiare...

Caso migranti - Macron-Conte uniti contro i viaggi della morte : hotspot nei loro Paesi e riforma 'Dublino' : Piena coincidenza nelle azioni per fronteggiare il fenomeno dei migranti e la politica monetaria europea: al termine dell'incrontro fra Macron e Conte all'Eliseo sembra lontano secoli il gelo nei rapporti tra Francia e Italia di 48 ore fa. 'Lo scambio che abbiamo vuto ha ...

