Macron | centri migranti non in Francia

Macron : centri solo dove primi sbarchi : 16.40 "Il concetto di Paesi di primo arrivo non è cancellabile". Così Macron,ribadendo che i centri di controllo per i migranti dovranno essere nei Paesi di primo sbarco. I leader Ue hanno rigettato le "politiche nazionali e nazionalistiche" per scegliere la "cooperazione, il lavoro e il compromesso europeo",spiega. "Non abbiamo ceduto al fascino del peggio, l'accordo è un passo in avanti. La situazione non si cambia dall'oggi al ...

I volenterosi son ben pochi. Macron esclude centri per migranti in Francia - anche Italia e Spagna dicono no : L'accordo dei 28 Paesi Ue sui migranti mostra già le prime crepe. In particolare sulla creazione su base volontaria di centri per l'accoglienza, previsto al punto 6 del documento conclusivo del Consiglio europeo, le parole già perdono di valore dinanzi ai primi commenti. La Francia dice no, affermando che è competenza dei "paesi frontalieri", cioè Italia, Spagna e Grecia, ma l'Italia dice no e la Spagna pure.PUNTO 6. ...