Macron | centri di accoglienza non in Francia ma nei Paesi di primo arrivo | Salvini | ong

Migranti Macron gela l’ottimismo di Conte : «Centri di primo ingresso solo in Italia e Spagna» : Il presidente francese ha rimarcato che le regole del trattato di Dublino restano invariante e che di conseguenza i centri su base volontaria riguardano solo i paesi di approdo dei rifugiati

I volenterosi son ben pochi. Macron esclude centri per migranti in Francia - anche Italia e Spagna dicono no : L'accordo dei 28 Paesi Ue sui migranti mostra già le prime crepe. In particolare sulla creazione su base volontaria di centri per l'accoglienza, previsto al punto 6 del documento conclusivo del Consiglio europeo, le parole già perdono di valore dinanzi ai primi commenti. La Francia dice no, affermando che è competenza dei "paesi frontalieri", cioè Italia, Spagna e Grecia, ma l'Italia dice no e la Spagna pure.PUNTO 6. ...

Vertice migranti - verso la creazione di centri di accoglienza esterni. Macron : «Proposta italiana coerente». Ma l'intesa per ora non c’è : I capi di stato e di governo di 16 paesi europei riuniti a Bruxelles hanno cercato di appianare le divergenze sul fronte migratorio. Clima «migliore del previsto» e diverse opzioni sul tavolo tra cui l’articolata proposta italiana. La linea emersa va nella direzione della creazione di centri di accoglienza in Paesi terzi. Anche la cancelliera tedesca Angela Merkel ha sottolineato come «il controllo dell’immigrazione è una questione ...

Macron : 'L'Italia non vive crisi - centri chiusi anche con accordo fra governi' : 'Bisogna essere chiari e guardare le cifre. L'Italia non sta vivendo una crisi migratoria come c'era fino all'anno scorso. Chi lo dice, dice una bugia': lo ha detto il presidente francese Emmanuel ...

Vertice Ue - Salvini : ‘Noi pronti a dire no’ Macron : ‘In Italia nessuna crisi migratoria Centri chiusi nei Paesi di primo approdo’ : Il risultato delle trattative tra i Paesi dell’Ue sulla gestione dei flussi migratori, dal punto di vista dell’Italia, non è affatto scontato: al Vertice di Bruxelles l’Italia è pronta a dire di no. In un’intervista a Der Spiegel uscita oggi in Germania, il ministro dell’Interno Matteo Salvini manda un nuovo messaggio ad Angela Merkel e alle istituzioni comunitarie a poche ore dalla riunione nella quale dovranno essere quantomeno ...

Vertice Ue - Salvini 'Sì dell Italia non è scontato'. Macron 'Centri chiusi in Paesi Ue primo sbarco' : La nave Lifeline in mare da giorni con 224 migranti a bordo , afp, Il ministro a Der Spiegel : 'Pronti a trattare punto per punto'. Il presidente francese: 'Ogni Paese prenda in modo organizzato le ...