M5S | ecco i ricchi assegni di fine mandato

TAGLIO A VITALIZI E PENSIONI D'ORO/ Ecco la ricetta - col trucco - di M5S : La formula dell'equità fiscale di M5s prevede il TAGLIO dei privilegi per finanziare le nuove PENSIONI minime. Ma si rischia il ricorso alla Consulta.

Ballottaggi - ecco come si sono comportati gli elettori di Lega e M5S - : L'Istituto Cattaneo ha studiato i flussi elettorali di 7 capoluoghi di provincia alle amministrative . Obiettivo: capire come si sono spostati i voti dal primo turno e scoprire se c'è stata una ...

Vaccini : Scontro M5S vs Lega? Ecco cosa succedere realmente : Salvini ritiene che 10 siano “inutili e talvolta dannosi”, i medici reagiscono, Di Maio prende le distanze ma è il… L'articolo Vaccini: Scontro M5S vs Lega? Ecco cosa succedere realmente proviene da Essere-Informati.it.

Ecco perché in tre mesi la Lega ha superato M5S : La notizia l'aveva data, in anteprima, Enrico Mentana su La7: la Lega di Matteo Salvini ha superato, nei sondaggi, il M5S di Luigi di Maio. Ora ci sono le conferme anche degli altri sondaggisti. Per l'...

Ecco i numeri di Rousseau - la cassaforte M5S che paga anche le spese legali del Movimento : Il rendiconto 2017 si è chiuso con un disavanzo di 135mila euro. Ma nel 2018 ci saranno i quasi 900mila euro che i parlamentari Cinque Stelle sono tenuti a versare ogni anno...

Ecco come la Lega ha superato il M5S in tre mesi : «È il fattore Salvini» : I sondaggisti: «Il leader leghista ha pescato da tutti gli elettorati». Dal 4 marzo il Carroccio ha guadagnato ben 13 punti

Flat Tax di M5S e Lega : ecco come cambiano le cose e a chi conviene - gli esempi : In attesa che finalmente possa essere dipanata la matassa relativa al nuovo Governo in maniera definitiva, è il momento in cui si prova a capire quali possono essere i punti di accordo di un programma di un esecutivo che mettera' insieme due forze che, almeno in campagna elettorale, risultavano avversarie. Tra i punti su cui sembra destinata ad esserci convergenza di idee c’è la Flat Tax. In questi casi si sprecano fiumi di inchiostro ...

Governo : M5S Cede Su Tutto Alla Lega Ecco i 9 Viceministri e 39 i Sottosegretari TUTTI I NOMI : Roma - "Sono 45" le NOMIne decise dal Consiglio dei ministri per i Viceministri e Sottosegretari di Stato. I Viceministri sono 6 e 39 sono invece i Sottosegretari. Lo afferma il ministro per i Rapporti con il Parlamento Riccardo Fraccaro al termine del Cdm. "Non abbiamo parlato di deleghe, le faremo in settimana, entro giovedì". Lo ha annunciato il ministro dei rapporti con il Parlamento, Riccardo Fraccaro al termine del ...

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI 2018 - LA DIRETTA/ Ecco tutti i ballottaggi : Di Maio - “flop M5S? Una falsità” : RISULTATI ELEZIONI Amministrative COMUNALI 2018: DIRETTA ballottaggi e ultime notizie. Lega trionfa, flop M5s, cala il Pd: al secondo turno chi sarà in vantaggio? I dati di tutti i capoluogo. Dopo Salvini anche Luigi Di Maio tratteggia un primo esito di queste ELEZIONI COMUNALI dove, a differenza della Lega, il Movimento 5 Stelle è stato tutt’altro che vincente solo qualche mese dopo il trionfo delle Politiche 2018. Nonostante questo, ...

Elezioni comunali - ecco i risultati : flop M5S - il Pd perde Afragola : Alle 23 si sono chiusi i seggi nei 760 comuni chiamati alle urne per le Elezioni comunali. L'affluenza finale è del 61,19%, contro il 67,24% delle precedenti omologhe Elezioni. Il...

FINANZA & FIDUCIA/ Ecco perché il populismo sudamericano di Lega-M5S non piace ai mercati : Il Governo M5S e Lega ottiene la FIDUCIA anche alla Camera. Ma il premier Conte ha dimostrato di non aver capito la delicatezza della situazione.

Licia Ronzulli a Omnibus - la profezia sul governo : 'Ecco quanto durano M5S e Lega' : Siamo ad Omnibus , su La7, dove la conduttrice Gaia Tortora conferisce a Lucia Ronzulli , sua ospite, il titolo di Nostradamus. 'Chiediamo una previsione a lei, ogni volta ci prende. Viene qui e dopo ...

Ecco cosa possiamo aspettarci dal governo Lega e M5S - in sei punti : Secondo un retroscena del Corriere della Sera , inoltre, i tecnici del Viminale avrebbero già avvertito Salvini : "Non si può fare tutto." LE MISURE SU ECONOMIA E LAVORO , SENZA COPERTURA, I ...

Governo M5S-Lega - ecco che cosa dirà Conte per conquistare la fiducia : Oggi è il giorno di Giuseppe Conte. La prima vera prova del premier, che si è autodefinito «avvocato difensore del popolo italiano» ed è atteso al varco tanto dalla sua maggioranza...