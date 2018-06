Lutto a Teramo per la morte dell' insegnante Franca Vitelli

abruzzo24ore.tv

: Il cordoglio del sindaco di Roseto degli Abruzzi per la scomparsa di #AntonioFrattari - Cityrumors_it : Il cordoglio del sindaco di Roseto degli Abruzzi per la scomparsa di #AntonioFrattari -

(Di venerdì 29 giugno 2018)- Si è spenta questa mattina, all’ospedale di Padova dove era ricoverata per l’aggravarsie sue condizioni,, 62 anni, moglie del medico Glauco Appicciafuoco, segretarioa Fimmg di, la federazione dei medici di base, e vice presidente’Ordine dei medicia provincia di. Nata a Montorio al Vomano,si era trasferita con la famiglia ae si era laureata in Scienze Sociali fino a diventare assistente sociale, ruolo che aveva ricoperto negli ospedali di Atri ee, successivamente,nella scuola primaria di Castellalto, dove ha lavorato coinvolgendo gli alunni anche in numerose attività extrascolastiche. Lascia anche due figli, Ilenia e Carlo Maria. I funerali si terranno nella chiesa di San Francesco, a San Nicolò a Tordino, lunedì 2 luglio alle ore 10. Si stringono attorno al dolore di Glauco ...