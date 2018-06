Luigi Di Maio | l' ultimo capolavoro del grillino | come vuole cancellare il calcio in Italia

Beppe Grillo - il fondatore arriva a Roma : grossi guai per Luigi Di Maio - come lo asfalta : L'allarme nel Movimento Cinque Stelle sulla voracità mediatica di Matteo Salvini circola impazzita ormai da giorni, anzi da poco dopo che il governo giallo-verde ha mosso i primi passi. Il terrore dei ...

Scuola - Luigi Di Maio annuncia ‘Dichiaro guerra al precariato’ : Le parole del ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, in merito al precariato, interessano particolarmente il mondo della Scuola ed, in particolare, tutti coloro che, da anni (e anno per anno), continuano a prestare servizio senza essere ancora riusciti ad ottenere l’assunzione a tempo indeterminato. Una questione che dura oramai da moltissimi anni e che il Miur (e in generale […] L'articolo Scuola, Luigi Di Maio annuncia ‘Dichiaro ...

Addio alla pubblicità del gioco d’azzardo nel calcio? La proposta di Luigi Di Maio che può ‘rovinare’ la Serie A : Il calcio si prepara ad una nuova rivoluzione? Luigi Di Maio contro la sponsorizzazione del gioco d’azzardo nel mondo del pallone Una rivoluzione nel mondo del calcio potrebbe essere vicina. Il nuovo governo, nella persona del ministro dello Sviluppo economico e ministro del Lavoro e delle politiche sociali Luigi Di Maio, si sta muovendo affinché gli sponsor delle aziende di scommesse vengano vietati a squadre e tv. Proprio come ...

Vitalizi - Luigi Di Maio contro gli ex parlamentari : “Piangono miseria ma non hanno versato nulla. Tagliamo tutto - è giustizia” : Luigi Di Maio contro gli ex parlamentari contrari al ricalcolo dei Vitalizi: "Uno piange miseria perché da 4.700 euro al mese grazie alla nostra delibera prenderà 2.500 e parla di atto illiberale. Ma dico io: ma se hai versato contributo per avere una pensione di 2.500 euro perché te ne davo dare il doppio? Questa è giustizia, altro che illiberalità. Noi i Vitalizi ve li togliamo".Continua a leggere

Luigi Di Maio fa infuriare i club di Serie A : il ‘provvedimento’ che ha fatto discutere : Il nuovo Governo ha in mente un provvedimento, Luigi Di Maio ha intenzione di vietare la pubblicità del gioco d’azzardo, i club di Serie A sono in rivolta, questo infatti vorrebbe dire mandare in fumo i contratti di sponsorizzazione con le agenzie di scommesse. Secondo il ReportCalcio in Serie A su un totale di 681 accordi di sponsorizzazioni il 2% riguarda il betting. All’estero l’incidenza maggiore si verifica in ...

Decreto Dignità : cosa prevede il provvedimento voluto da Luigi Di Maio : L'ultima bozza del Decreto voluto dal ministro del Lavoro Luigi Di Maio prevede norme per ridurre il precariato nei contratti di lavoro; multe per le imprese che lasciano l'Italia o licenziano dopo aver ricevuto aiuti dallo Stato; l'abolizione dello spesometro; il divieto di pubblicità e sponsorizzazioni sul gioco d'azzardo.Continua a leggere

Luigi Di Maio : “Reddito di cittadinanza non è misura assistenzialista - le coperture ci sono” : Durante il question time alla Camera Luigi Di Maio ha risposto sulle risorse disponibili per introdurre il reddito di cittadinanza entro il 2018: "Verrà attuato il prima possibile, le coperture già ci sono. Al Sud c'è una situazione drammatica, un abitante su 10 vive in indigenza".Continua a leggere

Gian Marco Centinaio risponde a Luigi Di Maio sui dazi : "Non siamo d'accordo a metterli" : Il ministro dell'Agricoltura, Gian Marco Centinaio, risponde al suo collega di governo, Luigi Di Maio, a proposito dell'ipotesi di introdurre i dazi sui prodotti dell'agroalimentare made in Italy."Non siamo d'accordo a mettere i dazi - spiega Centinaio arrivando all'assemblea annuale della confederazione cooperative italiane -, non sono nel contratto di governo. Vediamo piuttosto di lavorare per migliorare la situazione"."Non vogliamo inseguire ...

Verso il taglio dei vitalizi - arriva la delibera. Luigi Di Maio : “Finita l’era dei privilegi” : arriva la delibera del presidente della Camera Roberto Fico per il taglio dei vitalizi: "Continueremo a lavorare per il superamento definitivo dei privilegi con tre obiettivi: taglio dei costi, trasparenza e partecipazione".Continua a leggere

Luigi Di Maio attacca l'Ue sulla riforma del copyright - coro di proteste : La riforma del copyright rappresenta "un grave pericolo" che arriva "direttamente dall'Ue", attraverso "due articoli che potrebbero mettere il bavaglio alla rete". Così il vicepremier e ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico, Luigi Di Maio, dice no alla cosiddetta 'link tax': "ci opporremmo con tutte le nostre forze, a partire dal Parlamento europeo" e, se la direttive dovesse essere rimanere così com'è, "siamo anche ...

Banda ultralarga - reti 5G e Internet gratis sono le priorità del governo - secondo Luigi Di Maio : Banda ultralarga e 5G tra le priorità del governo, che non condivide le recenti direttive UE su link e diritti d'autore e punta a fornire Internet gratuito a tutti. L'articolo Banda ultralarga, reti 5G e Internet gratis sono le priorità del governo, secondo Luigi Di Maio proviene da TuttoAndroid.

Luigi Di Maio : “Il reddito di cittadinanza si farà subito - è la mia priorità” : Il ministro Di Maio ha dichiarato che il reddito di cittadinanza verrà introdotto subito, il prima possibile, e ha annunciato norme contro le delocalizzazioni: "Con la norma sulle delocalizzazioni vogliamo stabilire un principio: ogni forma di aiuto statale che finisce, di ogni tipo, nelle casse di un'azienda multinazionale che delocalizza o ce li ridai, con gli interessi anche del 200% o da qui non te ne vai".Continua a leggere

Luigi Di Maio contro la riforma Ue del copyright : (Foto: Lapresse) “La riforma del copyright è un bavaglio alla rete”. La voce è quella del vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio e la riforma a cui fa riferimento, è il nuovo regolamento europeo in materia di tutela del copyright; approvato in via preliminare dall’apposita commissione parlamentare europea e che dovrà superare il banco di prova di tutto il legislativo di Bruxelles. Il vicepremier non è l’unica ...

Matteo Salvini e Luigi Di Maio - lo scenario pazzesco : Lega e M5s alleati alle elezioni : Potrebbe essere questa la clamorosa prospettiva politica in grado di ribaltare assetti e storia italiana. L'idea secondo il Quotidiano nazionale sta nascendo in Emilia Romagna , regione rossa e ...