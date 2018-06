Lui la aggredisce | lei si difende e gli stacca lo scroto a morsi | Ma non la

Montecatini. Lui la aggredisce - lei si difende e gli stacca i testicoli a morsi : La coppia, di nazionalità rumena, ha avuto una discussione dopo aver bevuto alcol. La situazione è degenerata fino alla scioccante reazione della donna. Ora l'uomo è in ospedale e lei sarebbe stato di fermo.Continua a leggere

"Hai una storia con mia moglie" : marito geloso lo aggredisce - Lui gli spara addosso : Tragedia sfiorata a Rocca di Papa, alle porte della Capitale, dove un uomo di 52 anni ha aggredito un ristoratore di un anno più giovane che per tutta risposta ha sparato addosso al rivale (colpendolo per fortuna solo di...