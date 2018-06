Luglio 2018 | tutti i concerti da non perdere

'La Grande Rivolta' 27 giugno 7 Luglio 2018 Teatro Litta Milano - trama - note - biglietti : Si renderà conto, tuttavia, che la realtà è ben diversa e parteciperà alle lotte operaie formandosi una coscienza politica più consapevole e precisa. Romanzo sperimentale, che per quanto legato a un ...

Mediaworld X Days fino al 1 Luglio 2018 : Ecco le offerte Migliori : Mediaworld ripropone gli X Days ma solo fino al 1 Luglio 2018 con tanti sconti interessanti su diverse categorie di prodotti tra cui smartphone, tablet, notebook ed molto altro Mediaworld aggiorna la promozione degli X Days fino al 1 Luglio 2018 Mediaworld ripropone nuovamente gli X-Days con una selezione di prodotti di diverse categorie offerte a […]

Mediaworld X Days fino al 1 Luglio 2018 : Ecco le offerte Migliori : Mediaworld ripropone gli X Days ma solo fino al 1 Luglio 2018 con tanti sconti interessanti su diverse categorie di prodotti tra cui smartphone, tablet, notebook ed molto altro Mediaworld aggiorna la promozione degli X Days fino al 1 Luglio 2018 Mediaworld ripropone nuovamente gli X-Days con una selezione di prodotti di diverse categorie offerte a […]

Progetto Estate in Capitanata 2018 : in partenza dal 1 Luglio il programma di visite culturali ed escursioni naturalistiche in Provincia di ... : Foggia, 29 giugno 2018 Trekking, passeggiate, degustazioni, visite guidate, attività per bambini e famiglie, spettacoli e altri eventi nella cornice naturale più straordinaria della nostra ...

Truck Tour Banca del Cuore 2018 : dal 30 giugno al 2 Luglio Lamezia Terme protagonista della prevenzione cardiovascolare : Riparte il Progetto Nazionale di prevenzione cardiovascolare, “Truck Tour Banca del Cuore 2018”, promosso dalla Fondazione per il Tuo Cuore – HCF Onlus dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai – Responsabilità Sociale e di Federsanità-ANCI. Da sabato 30 luglio a lunedì 2 luglio dalle ore 9 alle ore ...

Sky Sport F1 HD (anche in 4K) Gp Austria Diretta Esclusiva (28 Giugno - 1 Luglio 2018) : Più Gran Premi, più esclusive, più tecnologia: anche per il 2018 Sky Sport si conferma il punto di riferimento per tutti gli appassionati di motori, con la copertura assoluta dei due Mondiali di Formula 1 e MotoGP: in totale 40 gare in Diretta, di cui 28 in Esclusiva live, 7 in più rispetto alla passata stagione. E’ una nuova era per il MotorSport in tv. <p...

Pallamano - Giochi del Mediterraneo 2018 : ecco le semifinali femminili - l’Italia chiude con una sconfitta la fase a gironi. I risultati di giovedì 28 Luglio : Ultima giornata di gare per quanto riguarda la fase a gironi del torneo femminile dei Giochi del Mediterraneo 2018 in corso nella città catalana di Tarragona, dove l’Italia di Neven Hrupec ha chiuso il gruppo A con una sconfitta, per 31-28 contro il Portogallo. Nell’altra gara, la Slovenia ha sconfitto 29-24 la Grecia, conquistando la qualificazione alle semifinali, alle spalle della Spagna, capolista del raggruppamento, oggi a ...

Le proposte dell'Estate Romana 2018 dal 29 giugno al 5 Luglio : all'Ardeatino Torna la storica manifestazione I CONCERTI NEL PARCO , il festival multidisciplinare che dal 2 luglio al 1 agosto festeggia la sua XXVIII edizione con spettacoli di musica, danza, ...

Mediaworld X Days fino al 1 Luglio 2018 : Ecco le offerte Migliori : Mediaworld ripropone gli X Days ma solo fino al 1 Luglio 2018 con tanti sconti interessanti su diverse categorie di prodotti tra cui smartphone, tablet, notebook ed molto altro Mediaworld aggiorna la promozione degli X Days fino al 1 Luglio 2018 Mediaworld ripropone nuovamente gli X-Days con una selezione di prodotti di diverse categorie offerte a […]

Games With Gold : annunciati ufficialmente i giochi di Luglio 2018 : Come di consuetudine, Microsoft ha appena svelato ufficialmente i quattro giochi Xbox Live Gold relativi al mese di luglio 2018, i quali potranno essere scaricati gratuitamente dagli abbonati al servizio. Assault Android Cactus Quando vai a batterie, ogni secondo è prezioso! Assault Android Cactus è uno shooter a due stick in stile arcade ambientato in un vivace universo fantascientifico. Junior Constable Cactus risponde a una chiamata di ...

Mediaworld X Days fino al 1 Luglio 2018 : Ecco le offerte Migliori : Mediaworld ripropone gli X Days ma solo fino al 1 Luglio 2018 con tanti sconti interessanti su diverse categorie di prodotti tra cui smartphone, tablet, notebook ed molto altro Mediaworld aggiorna la promozione degli X Days fino al 1 Luglio 2018 Mediaworld ripropone nuovamente gli X-Days con una selezione di prodotti di diverse categorie offerte a […]

Il Segreto - anticipazioni puntate del 2 e 3 Luglio 2018 : doppio appuntamento su Rete 4 : Mediaset ha spostato le puntate de il Segreto su Rete 4 temporaneamente, in occasione della messa in onda dei Mondiali di calcio su Canale 5. Lunedì 2 e martedì 3 luglio 2018, infatti, la soap iberica si sposta (lo ripetiamo, temporaneamente) in prima serata su Rete 4, appuntamento quindi alle ore 21.15. Assisteremo agli episodi dal numero 1679 al numero 1682 in cui le anticipazioni mostrano appassionati amori e spietati drammi. La soap tornerà ...

Assunzioni infermieri a Luglio 2018 : selezioni pubbliche a Mantova - Trieste - Como e Siena : Vi sono alcuni interessanti concorsi pubblici per infermieri con domande di iscrizione da inviare nel prossimo mese di luglio 2018. Tre delle quattro selezioni mettono in palio posti full time con contratto a tempo indeterminato, per la precisione a Mantova, Lariana (CO) e Castellina in Chianti (SI), mentre la selezione indetta a Trieste è per posti di lavoro a tempo determinato. Segnaliamo inoltre, per coloro che fossero interessati alla ...

Cine&Comic Fest 2018 - a Genova dal 4 all’8 Luglio : Dal 4 all’8 luglio torna per la seconda edizione Cine&Comic Fest, maniFestazione dedicata alle connessioni tra cinema e al fumetto che si terrà nuovamente presso il Porto Antico di Genova. Un Festival giovane, ma ricco di eventi, anteprime e ospiti tra cui spicca il nome di Gabriele Salvatores, che racconterà al pubblico l'esperienza crossmediale de Il ragazzo invisibile. A firmare il maniFesto della kermesse diretta da ...