L’Udinese svende | tripla cessione in vista | big ai saluti!

(Di venerdì 29 giugno 2018) L’Udinese come spesso accade, venderà alcuni dei suoi pezzi pregiati durante l’estate di calciomercato: tutte le novità in merito alle trattative L’Udinese si appresta a perdere due pedine importanti della propria rosa. Guardando alla complicata stagione passata, forse le cessioni che vanno profilandosi, faranno un po’ paura ai tifosi. Ma al club della famiglia Pozzo piace incassare dai propri gioielli e lo farà anche durante questa estate. I primi tre a salutare potrebbero essere nell’ordine Meret, destinato al Napoli, ma anche Fofana e Samir. Del portiere sappiamo già quasi tutto, affare agli sgoccioli con i partenopei, per quanto concerne Fofana l’intesa con la Sampdoria è stata trovata poche ore fa, sulla base di 13 milioni di euro che andranno al club friulano. Samir invece è destinato a dire sì al Torino, valutato 12 milioni, ma ...