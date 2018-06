Luca Storto e il Lussemburgo | Da loro una chance per gestire fondi

zonalocale

(Di venerdì 29 giugno 2018) Vasto a mio avviso non dovrebbe avere solo una economia a vocazione turistica, ovvero una economia stagionale. La rete imprenditoriale locale e di quelle in zone limitrofe in simbiosi con i vari ...