Louis Tomlinson ricorda gli One Direction a San Siro | a 4 anni dalla fan-action

Scambio di messaggi tra Liam Payne e Louis Tomlinson - i due cantanti scherzano via social e ricordano gli One Direction : Liam Payne e Louis Tomlinson scherzano su Twitter dopo mesi di silenzio: lo Scambio di messaggi sul social network ha mandato in visibilio i fan! Tutto è partito da un tweet di Liam Payne che chiedeva a Louis dove fosse finito, dato che ultimamente il cantante di Doncaster è assente dai social per motivi legati alla lavorazione del suo primo album da solista. Tra i due vi è sempre stata una forte e solida amicizia, fatta di prese in giro e ...

Liam Payne parla del nuovo album di Louis Tomlinson : “I suoi testi sono molto sinceri” : Tra i coloro fortunati che hanno già ascoltato il nuovo album di Louis Tomlinson, anche Liam Payne! L'amico ed ex collega membro degli One Direction ha raccontato alcuni aneddoti riguardo il primo progetto discografico da solista di Louis. Nonostante la pausa tra gli One Direction per dedicarsi alle rispettive carriere da solisti, prima della reunion tanto attesa e bramata dai fan, i ragazzi della band sono ancora molto uniti ed amici: Liam e ...

Louis Tomlinson premia una ragazza sopravvissuta all’attentato di Manchester : una raccolta fondi per l’ospedale che la salvò : Louis Tomlinson premia una ragazza sopravvissuta all'attentato di Manchester durante la cerimonia degli NHS Heroes Awards 2018, tenutasi a Londra la sera di lunedì 14 maggio. La National Health Service lavora duramente e senza sosta per salvare e migliorare la vita delle persone. Gli NHS Awards, sostenuti da ITV e dal Mirror, onorano l'altruismo, la forza, la devozione di determinati "eroi" che si sono distinti nel corso dell'anno, con la ...

Louis Tomlinson cambia management dopo due anni : slitta l’uscita del primo album da solista? : Louis Tomlinson cambia management a due anni dalla firma con James Grant in Inghilterra: slitta l'album di inediti? Da settimane ormai i fan si domandano quando uscirà il disco di Louis: da diversi mesi, il cantante tiene aggiornati i fan su Twitter a proposito del suo primo album di inediti dopo gli One Direction. Ma l'attesa, che inizialmente sembrava di poche settimane, si è continuamente protratta e ad oggi non si hanno notizie sul ...

Il messaggio di benvenuto di Louis Tomlinson al terzo Royal Baby diverte i fan : “Ti prendo sotto la mia ala protettiva” : Il divertente messaggio di benvenuto di Louis Tomlinson al terzo Royal Baby: il cantante è entusiasta di condividere con il nuovo membro reale il primo nome! Infatti, è da poco noto il nome che William e Kate hanno dato al loro terzogenito: Louis Arthur Charles, principe di Cambridge. Il cantante degli One Direction si è espresso riguardo la nascita del neonato in casa reale a Londra, e ha postato un divertente messaggio sui social, ...