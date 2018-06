Lombardia | affitto case vacanze | da settembre obbligatorio codice Cir

sportfair

: Trento, 'Affitto solo a ragazze del Triveneto e della Lombardia': respinta una studentessa di Pescara [news aggiorn… - repubblica : Trento, 'Affitto solo a ragazze del Triveneto e della Lombardia': respinta una studentessa di Pescara [news aggiorn… - soloaffitti1 : Affitto Bilocale arredato - Lombardia - Bergamo - € 450 - donnarock62 : RT @KatiaCristiani: Questo il clima mefitico di cui parlo. Trento, 'Affitto solo a ragazze del Triveneto e della Lombardia': respinta una… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Milano, 29 giu. (AdnKronos) – DasaràinilIdentificativo di Riconoscimento per lemesse in. La giunta regionale della, su proposta dell’assessore al Turismo, Lara Magoni, ha approvato una delibera che disciplina il Cir, che dovrà essere indicato sugli annunci utilizzati per pubblicità, promozione e commercializzazione dell’offerta dellee degli appartamenti per le. La disciplina amministrativa del Cir applica la legge regionale n. 7 del 25 gennaio 2018 che ha modificato la legge regionale n. 27 del 1 ottobre 2015 ‘Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo’. “Il Cir – spiega Magoni – è una sorta difiscale e dovrà essere obbligatoriamente riportato su tutti gli annunci pubblicati sui portali web delle ...