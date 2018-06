Lo sfracello secondo i Mattei

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 29 giugno 2018) Al di là della retorica da quattro soldi sul “governo del cambiamento” esiste una piena continuità tra i due pessimiche continuano imperterriti ad amareggiare il presente e pregiudicare il futuro del nostro Paese, Renzi e Salvini, i due flagelli dell’Italia del Terzo Millennio. Tale continuità è data, in primo luogo, dalla totale accettazione delle politiche neoliberiste su cui veglia oggi il cane da guardia della finanza Tria, rispetto al quale Salvini, nonostante le sue roboanti sparate, assume, come già il Matteo precedente, il ruolo di marionetta al quadrato, cui si accompagnano le marionette al cubo Conte e Di Maio. In questo quadro le balle dei Cinquestelle sul reddito di cittadinanza, la riforma delle pensioni, la soluzione delle vertenze occupazionali e quant’altro non costituiscono altro che scarsamente pie illusioni, dato che i cordoni della ...