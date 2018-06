L'italiana bloccata in Turchia - la famiglia a 5 giorni dal fermo : "Liberate Cristina - preoccupati per la sua saluta" : Il controllo del 24 giugno poi il trasferimento nel centro espulsione di Gaziantep dove le è stato sequestrato il cellulare. La famiglia: "Ha necessità di fare controlli continui e cure adeguate". In rete parte l'hashtag #freeCristinaCattafesta