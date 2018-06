LISA | ANNALISA PANETTA Fa l' en plein ma non accetta le critiche | Red è stato

LISA - AnnaLISA Panetta/ Video : "Sto preparando il nuovo singolo - l’album e il live" (Ora o mai più) : Video, Lisa dopo anni e anni difficili è finalmente ritornata alla ribalta con il programma Ora o mai più. Nel suo racconto sottolinea l'importanza della fede. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 16:31:00 GMT)

Giffoni Music Concept 2018 : con Benji Fede - Meta - Moro - Comello - AnnaLISA e tanti altri : Due gli spettacoli che, ogni sera, uniranno giurati, giffoners, famiglie e pubblico intorno al palco di Piazza Lumière: 20 luglio Benji & Fede e Livio Cori 21 luglio Ermal Meta e Eva 22 luglio Luca ...

Grande Fratello Vip cerca concorrenti : arrivano Francesca Cipriani e l'ex Cottone - AnnaLISA Minetti e la fidanzata della gieffina : Continuano a uscire nomi di concorrenti per la nuova edizione del Grande Fratello Vip atteso con i nuovi palinsesti Mediaset per la prossima stagione. A quello di Elisabetta Gregoraci, che per ora ...

Gli ospiti del Festival Show a Padova - da AnnaLISA ed Ermal Meta a Roby Facchinetti e Riccardo Fogli : Annunciati gli ospiti del Festival Show a Padova, la prima tappa della kermesse canora itinerante con Radio Birikina e Radio Bellla e Monella. La prima tappa del Festival Show 2018 si terrà domenica 8 luglio alle ore 21 al Prato della Valle di Padova, con la conduzione di Bianca Guaccero. Tra gli ospiti della serata in musica, tante star della canzone italiana tra cui i protagonisti dell'ultimo Festival di Sanremo Ermal Meta, Annalisa, e ...

Wind Summer Festival a Roma - il 22 Giugno cast d’eccezione : su tutti AnnaLISA e Ermal Meta : Wind Summer Festival 2018 al via stasera, giovedì 22 Giugno. E' tutto pronto in Piazza del Popolo a Roma per il primo dei quattro concerti gratuiti che, come ogni anno, il prossimo mese di luglio andranno in onda su Canale 5. A poche ore dall'inizio del concerto non si conoscono ancora i dettagli della scaletta cantanti della prima serata dell'attesissima kermesse Romana, ma alcuni artisti presenti nel cast attraverso i propri profili social ...

LISA - ANNALISA PANETTA / Canta 'Gli uomini non cambiano' : per la Bertè "Mimì è ineguagliabile"(Ora o mai più) : LISA, al secolo AnnaLISA PANETTA, ha vinto la prima e la seconda puntata di Ora o mai più. La Cantante, accompagnata da Marco Masini, sarà la vincitrice del programma?(Pubblicato il Fri, 22 Jun 2018 23:00:00 GMT)

A Carpi inaugura "Vi lascio la pace" - testi e fotografie di AnnaLISA Vandelli : Ha scritto due spettacoli teatrali e pubblicato tredici libri , alcuni tradotti in inglese e spagnolo, . La sezione pontificia Migranti e Rifugiati utilizza le sue fotografie abbinandole alle parole ...

AnnaLISA Sassi è la nuova presidente degli Industriali di Parma - : Successivamente all'elezione dei nuovi organi, il giornalista del Sole24Ore Alessandro Graziani ha dialogato sul tema "L'impatto dell'evoluzione del sistema creditizio sull'economia italiana" con ...

Roma Città Mondo - stasera al Teatro India AnnaLISA Bianco porta in scena "Le storie degli altri" - : Oggi , ore 21, al Teatro India va in scena nell'ambito di Roma CITTA' Mondo. Festa teatrale dell'Intercultura, LE storie degli ALTRI, spettacolo diretto da Annalisa Bianco, nato dal progetto di laboratorio teatrale rivolto ai minori non accompagnati del centro di ...

ANNALISA/ Video - "Non mi preoccupo più del giudizio degli altri" (Radio Italia live) : Video, ANNALISA, ospite a Radio Italia Live si racconta in una bella intervista, dove mette a nudo la parte iù intima di sé, che difficilmente mostra in pubblico. (Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 08:57:00 GMT)

LISA - AnnaLISA Panetta/ Vincitrice seconda puntata Ora o mai più : la cantante fa il bis! : Lisa, AnnaLisa Panetta riuscirà a riemergere grazie a Marco Masini suo coach nel talent show di Rai Uno? Sicuramente c'è grande curiosità anche per stasera. (Ora o mai più)(Pubblicato il Sat, 16 Jun 2018 00:10:00 GMT)

LISA - ANNALISA PANETTA/ Ricorda Fabrizio Frizzi : "Era una persona straordinaria" (Ora o mai più) : LISA, AnnaLISA PANETTA riuscirà a riemergere grazie a Marco Masini suo coach nel talent show di Rai Uno? Sicuramente c'è grande curiosità anche per stasera. (Ora o mai più)(Pubblicato il Fri, 15 Jun 2018 23:13:00 GMT)