romadailynews

: Lirfl (rugby a 13) si rifà il look: accordo con Sportika per i prossimi tre anni, vestirà la Nazionale… - oslaz : Lirfl (rugby a 13) si rifà il look: accordo con Sportika per i prossimi tre anni, vestirà la Nazionale… - baldodangelo88 : Lirfl (rugby a 13), Mercurio non fa catenaccio: «Il ruolo di favoriti? Ce lo prendiamo senza paura» - baldodangelo88 : Lirfl (rugby a 13), Mercurio non fa catenaccio: «Il ruolo di favoriti? Ce lo prendiamo senza paura» -

(Di venerdì 29 giugno 2018)a 13) siilconper i prossimi tre anni, vestirà la Nazionale Roma – Una notizia di grande rilievo per la Lega ItalianaFootball League () e per tutto il movimento italiano dia 13. Nei giorni scorsi è stato trovando un importantecon l’azienda di abbigliamento sportivoche dal primo luglio 2018 e per i successivi tre anni sarà sponsor tecnico della Nazionale. Un’intesa che conferma l’ottimo lavoro fatto dallain questi anni e il fascino e l’appetibilità crescenti che il movimento sta acquisendo anche per le aziende che lavorano nell’ambito sportivo. «Siamo molto felici dell’trovato con l’azienda ligure – dice Alessandro Coppola, segretario generaleè un marchio ormai di rilievo a livello nazionale e non solo, tra l’altro in passato ha vestito importanti società di serie A e B del ...