Life is Strange 2 | cosa sappiamo finora

Rivelati i personaggi principali di Life is Strange 2? Sarebbero stati scoperti nei file di The Awesome Adventures of Captain Spirit : L'arrivo del primo episodio di Life is Strange 2 è programmato per il 27 settembre e, grazie all'opera dei dataminer, abbiamo già scoperto che molto probabilmente il nuovo gioco di Dontnod terrà in considerazione le scelte effettuate nel capitolo originale.Questa scoperta è avvenuta analizzando i file del recente spin-off The Awesome Adventures of Captain Spirit, ma a quanto pare l'analisi ha prodotto altri risultati e Sarebbero spuntati i ...

In Life is Strange 2 saranno tenute in considerazione le scelte effettuate nel capitolo originale : Nonostante Life is Strange 2 sia stato tra gli illustri assenti dello scorso E3 2018, DONTNOD ha comunque rivelato a sorpresa la data di uscita del primo episodio del nuovo gioco, che sarà disponibile a partire dal 27 settembre.In aggiunta a questo, cominciano ad emergere interessanti informazioni su Life is Strange 2. Infatti, stando a quanto riportato da Gamingbolt, sembra che questo nuovo capitolo sarà collegato in qualche modo al primo Life ...

The Awesome Adventures of Captain Spirit : ecco gli orari in cui si potrà procedere al download del gioco ambientato nell'universo di Life is Strange : Nel corso della conferenza stampa Microsoft E3 2018, Dontnod Entertainment e Square Enix hanno annunciato che il loro nuovo gioco chiamato The Awesome Adventures of Captain Spirit sarebbe stato lanciato alla fine del mese. Ora, mancano pochissimo alla sua uscita e lo sviluppatore ha ufficialmente annunciato i tempi effettivi per procedere al download in tutto il mondo.Come riporta Dualshockers, Dontnod ha rilasciato un'immagine, con le varie ...

Life is Strange 2 ufficiale - svelata in video la data di uscita : Life is Strange 2 è stato ufficializzato ed è stata già comunicata la data di uscita del primo episodio. L’annuncio è stato dato da Square Enix e Dontnod Entertainment. Il primo episodio della seconda stagione di Life is Strange sarà disponibile a partire dal prossimo 27 settembre 2018. Al riguardo però non sono stati forniti ulteriori dettagli. data di uscita di Life is Strange 2 Episodio 1 Oltre all'annuncio il team francese ha pubblicato ...

