LIBIA | NAUFRAGIO MIGRANTI AL LARGO DI TRIPOLI Ultime notizie | 100 dispersi

Si temono 100 morti in un naufragio in LIBIA : La Guardia costiera libica dice che erano a bordo di un gommone che aveva a bordo 120 persone, di cui sono sopravvissuti in 14 The post Si temono 100 morti in un naufragio in Libia appeared first on Il Post.

Naufragio al largo della LIBIA - oltre 70 morti : Palermo, 21 giu. (AdnKronos) - Sarebbero oltre 70 le vittime dell'ultimo Naufragio avvenuto al largo della Libia nei giorni scorsi. A confermarlo agli investigatori sono stati alcuni dei 42 superstiti, soccorsi dalla nave americana Trenton e sbarcati a Pozzallo, a bordo della nave Diciotti. Secondo

LIBIA - in un naufragio di migranti morta una mamma con la figlia neonata : Lucilla Garufi, volontaria di InterSos, ha reso noto che tra le vittime di un naufragio avvenuto la scorsa settimana al largo della Libia ci sono anche una madre con la figlia neonata.Continua a leggere

Migranti : altro naufragio LIBIA - 6 morti : ANSA, - IL CAIRO, 20 GIU - I corpi di sei Migranti sono stati recuperati sulle coste libiche all'altezza di Gianzur, una ventina di chilometri a ovest di Tripoli. Lo ha segnalato con un messaggio all'...

Donna incinta e mamma con neonata tra le vittime di un naufragio al largo della LIBIA : Ci sono anche una Donna incinta e una giovane mamma con la sua neonata tra le oltre 70 vittime del naufragio del gommone avvenuto la settimana scorsa al largo della Libia i cui superstiti sono stati recuperati da Nave Trenton della Marina Militare Usa. Lo rivela Lucilla Garufi di InterSos, che viaggia a bordo di Nave Diciotti della Guardia costiera italiana, sbarcata ieri a Pozzallo con 509 migranti, nell'ambito del progetto Unicef della ong ...