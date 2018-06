Libia | Haftar annuncia la ' liberazione' di Derna

Libia - Haftar annuncia l'inizio dell'operazione per liberare Derna : Era nell'aria da tempo, in Libia già da diversi giorni ci si preparava all'annuncio ufficiale: è partita l'operazione volta a riconquistare la città di Derna , nella Cirenaica. A dare notizia del via ...

Il generale Khalifa Haftar - leader della Cireanica - è tornato in Libia : Il generale Khalifa Haftar, comandante dell’Esercito nazionale libico e leader di fatto della Libia orientale, è rientrato ieri in Libia dopo essere stato ricoverato in Francia per alcuni problemi di salute. Due settimane fa sui giornali italiani si era diffusa la The post Il generale Khalifa Haftar, leader della Cireanica, è tornato in Libia appeared first on Il Post.