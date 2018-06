Liberi e Uguali | Grasso lancia il Comitato promotore | ci sono il romanziere De Giovanni

Massimo D'Alema - l'ultima promessa da ridere : 'Non mi ricandiderò mai più'. E su Liberi e Uguali... : Il problema è che può anche restare fuori dal Parlamento, ma uno come Massimo D'Alema continuerà a fare politica per sempre. E infatti a stretto giro ritorna a parlare di Salvini. Nel solito modo. '...

Liberi e Uguali San Salvo : 'Ai lavoratori della Pilkington non basta la propaganda' : La politica, i politici, chi ricopre cariche e ruoli istituzionali a livello locale e nazionale non possono cavarsela con la propaganda . Noi siamo un piccolo movimento politico che si richiama ...

Liberi e Uguali diventa partito. Grasso : “Alternativa è scissione dell’atomo”. No di Possibile : “Le abbiamo sbagliate tutte” : Nel 2018 Liberi e Uguali diventerà un partito vero e proprio. Lo ha deciso l’Assemblea nazionale della lista che ha sostenuto Pietro Grasso come candidato premier alle politiche del 4 marzo scorso. La proposta di fare diventare partito il “cartello” di liste nato a sinistra del Pd è arrivata proprio dal presidente del Senato nella sua relazione d’apertura. Sulla road map non c’era però accordo tra i dirigenti delle ...

Castellammare - Rischio scambio elettorale - appello di M5S e Liberi e Uguali al commissario : Gli ultimi articoli di Politica & Lavoro Castellammare - Replica di Amitrano a Mercatelli: «Si informi» Castellammare - Elezioni, primi gazebo in villa comunale. Successi per Tonino Scala e Francesco ...

Liberi e Uguali - assemblea nazionale il 26 maggio : ecco i nodi da sciogliere Video : Era nell'aria e adesso c'è anche l'annuncio ufficiale, Liberi e Uguali si riunira' in assemblea nazionale a Roma sabato 26 maggio. Ancora non è stato reso noto il luogo esatto dell'incontro e l'orario di inizio, ma quello che è certo è che la formazione Politica guidata da Pietro Grasso, tornera' a riunire i propri attivisti di tutta Italia per la prima volta dopo le elezioni politiche che l'hanno vista ottenere un non esaltante 3,4% dei ...

Roberto Speranza : "Liberi e uguali diventi un partito - il nostro rapporto con il Pd dipende dal Pd" : "Si è già perso troppo tempo, non possiamo indugiare oltre". Dal palco di "Restart", la manifestazione dove è prevista la partecipazione anche anche di Orlando, Cuperlo, Fratoianni e Fassina, Roberto Speranza scuote Liberi e uguali. O Leu si trasformerà da lista elettorale a partito vero e proprio oppure Mdp-Articolo 1 convocherà un congresso per mettere fine a "tentennamenti e ambiguità", incalza ...

Sondaggi - M5s e Lega si avvicinano al governo? Tutt’e due in calo. Risalgono Pd e Forza Italia. Liberi e Uguali sopra al 4 : Basta avvicinarsi a Palazzo Chigi che i Sondaggi cambiano direzione. M5s e Lega, dopo tendenze positive durante tutt’e due i mesi di trattative per formare una maggioranza di governo, per la prima volta segnano entrambi il segno meno, anche se restano di gran lunga le prime due forze politiche nei Sondaggi. Secondo i dati di Emg per #Cartabianca la Lega cala dello 0,3 per cento in una settimana e si abbassa leggermente fino al 23,2, mentre ...

Sondaggi - se si vota oggi con il Rosatellum Salvini e Di Maio su. Liberi e Uguali - catastrofe : Il professor Paolo Becchi lo ha profetizzato: se si tornasse a votare con il Rosatellum , il centrodestra potrebbe raggiungere la maggioranza alla faccia di chi, come Roberto D'Alimonte , sostiene al ...

Liberi e uguali - non esistono e fanno solo danni. Come vogliono ridurre i poliziotti Boldrini&Co : Celerino, posa il manganello e assumi la classica posizione di meditazione vipassana. Vedrai che così sconfiggerai il crimine. Con la sola forza del pensiero. O almeno questa è l' idea della senatrice ...