Leonardo Bonucci | il segnale che nel Milan è tutto finito | look terrificante | come si è

Nazionale - Leonardo Bonucci lascia il ritiro per “motivi personali” : Leonardo Bonucci ha lasciato il ritiro della Nazionale italiana per motivi personali, il difensore si riaggregherà domani sera al gruppo Leonardo Bonucci lascerà in serata il ritiro della Nazionale a Coverciano per un impegno di carattere personale, che era stato già comunicato nei giorni scorsi al ct azzurro Roberto Mancini. Il difensore del Milan si riaggregherà al gruppo domani sera a Nizza in vista della gara amichevole del giorno seguente ...