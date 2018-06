Legittima difesa | il figlio di Di Bartolomei posta la foto della pistola con cui si

Legittima difesa - la Gelmini brucia il Carroccio : Roma - Forza Italia chiede chiarezza. E sulla Legittima difesa invita il governo a trasformare le promesse in sostanza normativa.L'affondo viene portato da Mariastella Gelmini che in conferenza dei capigruppo brucia sul tempo la Lega e pone il tema dell'immediata calendarizzazione della proposta di legge di cui è prima firmataria. "Sulla Legittima difesa il governo è un coro polifonico stonato. Salvini auspica una nuova legge, Bonafede fa ...

A che punto è la riforma sulla Legittima difesa : Cresce in Italia la voglia di sicurezza “fai da te”. Il 39% degli italiani è favorevole all’introduzione di criteri meno rigidi per il possesso di un’arma da fuoco per la difesa personale. In aumento rispetto al 26% del 2015. Lo rivela il primo rapporto sulla filiera della sicurezza in Italia realizzato dal Censis con Federsicurezza. Chi sono i favorevoli Più favorevoli al diritto a sparare sono le ...

Avanti sulla Legittima difesa Il M5s dà l'ok alla proposta Lega "Basta con le odissee giudiziarie" : Passi Avanti in direzione della legittima difesa. Il M5s dà il suo benestare al cavallo di battaglia della Lega: "Basta odissee giudiziarie per i cittadini che si difendono" Segui su affaritaliani.it

'Legittima difesa subito' - scontro nel governo : Bonafede frena Salvini : A scoprire un'altra crepa tra le due anime del governo è il primo rapporto di Censis e Federsicurezza sulla criminalità: nonostante i reati siano diminuiti, la paura cresce e quattro italiani su dieci ...

Sempre più italiani hanno armi in casa. E Salvini : "Ora riformare la Legittima difesa" : Gli italiani si sentono Sempre meno sicuri. Lo rivela l'ultimo rapporto Censis sulla sicurezza. Nonostante i reati nel Belpaese siano diminuiti del 10,2% in un anno, i cittadini hanno paura e ricorrono alle armi per potersi difendere: in 4,5 milioni di case ci sono pistole o fucili, mentre, in un anno, le licenze per porto d"armi sono aumentate del 13,8%. Ma questi dati potrebbero continuare a crescere visto che il 39% degli italiani, quasi uno ...

Salvini : serve legge su Legittima difesa : 12.54 "Una nuova legge che permetta la legittima difesa delle persone perbene nelle proprie case è una nostra priorità". Lo scrive in un tweet il vicepremier e ministro dell'Interno,Salvini, commentando il rapporto del Censis sulla sicurezza.

4 italiani su 10 : sì alla pistola in casa Salvini : «Riformare la Legittima difesa» : Licenze per porto d’armi in aumento del 13,8% in un anno (un’arma da fuoco c’è già nelle case di quasi 4,5 milioni di italiani). Reati in calo (-10,2% nell’ultimo anno), ma si moltiplicano paure e insicurezza

Legittima difesa - si cambia Salvini : "Diritto sacrosanto"Ecco le proposte di Forza Italia : Le nuove proposte di legge sono state depositate già all’inizio della legislatura, in marzo, subito dopo le registrazioni ufficiali dei primi deputati eletti. Da allora, soprattutto Forza Italia, la Lega e Fratelli d’Italia si sono messi all’attacco della “mancata riforma” Legittima difesa, quella sostenuta dalla maggioranza di centrosinistra e abortita durante la scorsa legislatura Segui su affarItaliani.it

Legittima difesa - pronta la proposta della Lega : La Lega di Matteo Salvini ha aperto ufficialmente un altro fronte. Dopo la guerra ai migranti e l'intenzione di creare un'anagrafe dei Rom, ora è la volta di una proposta di legge sulla Legittima difesa, già pronta e depositata presso il sindacato ispettivo dal sottosegretario all'Interno Nicola Molteni.È l'Huffington Post a pubblicare in anteprima i punti che compongono la proposta di legge finalizzata a dare massima libertà di rispondere a ...

Non solo nomadi Adesso arriva la Legittima difesa : licenza di sparare se il ladro è in casa : Roma legittima difesa entro l'anno, aveva promesso Matteo Salvini tre giorni fa parlando a Telelombardia. E dopo l'affondo contro gli sbarchi e la richiesta di un censimento per i Rom, ora si inizia a ...