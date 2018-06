Legambiente | al via Goletta dei laghi | controlli sul Garda

meteoweb.eu

: RT @FranFerrante: L’ho vista crescere @Festambiente di @Legambiente : è diventata grande. Aiutatela anche voi a diventare ancora più bella… - V_CogliatiDezza : RT @FranFerrante: L’ho vista crescere @Festambiente di @Legambiente : è diventata grande. Aiutatela anche voi a diventare ancora più bella… - canaledieci : Legambiente contro abbattimento alberi - Canale 10: - StefaniaVentu16 : RT @FranFerrante: L’ho vista crescere @Festambiente di @Legambiente : è diventata grande. Aiutatela anche voi a diventare ancora più bella… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Al via oggi ladeidi, arrivata alla 13ª edizione, che continua la collaborazione con Consorzio nazionale per la gestione, raccolta e trattamento degli oli minerali usati., provvista di laboratorio mobile, sarà presente fino al 3 luglio sulper le analisi delle foci dei fiumi e dei torrenti della sponda veronese e bresciana. Da due anniVerona ha intrapreso un percorso in collaborazione con Arpav e Azienda Gardesana Servizi (AGS) per far sì che durante tutto l’arco dell’anno si possa continuare l’attività di indagine alla ricerca delle principali fonti di contaminazione, spesso provenienti dall’entroterra. Quest’anno si andranno, quindi, a monitorare i corsi d’acqua che confluiscono nel lago e che nelle campagne di monitoraggio degli scorsi anni hanno restituito dati scoraggianti. L'articolo ...