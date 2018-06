L' editing genetico ha ridotto i sintomi di una forma di autismo nei topi

Ricerca : l’ editing genetico riduce i sintomi dell’autismo : Dall’editing genetico una speranza contro l’autismo e non solo. Utilizzando una particolare versione delle ‘forbici molecolari’ Crispr-Cas9, traghettate nel cervello dentro un involucro di nanoparticelle d’oro, un gruppo di scienziati in forze negli Usa è riuscito per la prima volta a ridurre nel topo i comportamenti ripetitivi associati alla Sindrome dell’X fragile, una malattia spesso associata con disturbo ...

Ricerca : editing genetico usato per la prima volta in provetta : Gli scienziati del Gene editing Institute del Christian Care Health System nel Delaware (Usa) hanno sviluppato uno strumento di modifica genetica potenzialmente rivoluzionario: potrebbe consentire di prelevare frammenti di Dna estratto dalle cellule umane, metterli in una provetta e, in base a un nuovo studio pubblicato sul ‘Crispr Journal‘, elaborare in modo rapido e preciso più cambiamenti nel codice genetico. In pratica si tratta ...