L' economia circolare passa anche dal riutilizzo

L'Italia e la sfida dell'economia circolare : Un business legato al recupero delle risorse dove la parola d'ordine è innovazione. L'economia circolare c'è e offre alle imprese l'opportunità di ripensare il proprio modo di essere competitivi. L'imprenditore della circular economy però è ancora un innovatore 'solitario' che crea ...

EcoForum : il connubio tra economia circolare e industria 4.0 : L'indagine sulle Opportunità di Business e di innovazione dell'economia circolare e l'industria 4.0 realizzata dal Laboratorio Manifattura Digitale del Dipartimento di Scienze economiche e aziendali ...

L'Italia fa girare l'economia circolare Le storie virtuose di cento imprese che trasformano gli scarti in oro : l'economia circolare diventa così un modello che riscrive i rapporti tra i territori e i comparti produttivi: lo scarto di uno diventa la risorsa dell'altro, l'innovazione e la tecnologia diventano ...

L’imprenditore dell’economia circolare - un innovatore “solitario” : L’economia circolare offre ampi spazi alle imprese per ripensare il proprio modo di innovare e di competere e in questo percorso un ruolo decisivo lo possono dare le tecnologie ricomprese nell’ambito di Industria 4.0, dalla manifattura additiva all’Internet delle cose (IoT). L’imprenditore dell’economia circolare però è un innovatore “solitario” che crea sviluppo in sinergia con gli enti di ricerca, crea lavoro e nuove professionalità, senza ...

L'ultima canzone di Elio e le Storie tese è un manifesto dell'economia circolare : I fondi di caffè diventano "funghi prelibati", "il torsolo sputato" si trasforma in combustibile per gli autobus. Non sono solo le immagini un po' paradossali della nuova canzone di Elio e le Storie tese, ma la base del primo progetto infinito-musical-ambientalista della band che - in uscita dalla scena musicale italiana – ha pensato di scrivere la sua ultima canzone per Legambiente. Un finale super ecologista per parlare in musica ...

Energia : Descalzi lancia appello - subito meno sprechi ed economia circolare : Dalle pagine del quotidiano 'la Repubblica', il manager detta le priorità: 'Serve entrare in un nuovo modello di conservazione dell'Energia che abbia al centro l'economia circolare e dia vita a una ...

Energia : Descalzi lancia appello - subito meno sprechi ed economia circolare : Milano, 16 giu. (AdnKronos) – Sulla transizione energetica “dobbiamo agire ora, insieme, governi, società e grandi fondi”. L’amministratore delegato di Eni, Claudio Descalzi, lancia un appello (e un allarme) sul tema dell’Energia pulita, perché il tempo stringe e “non possiamo più permetterci il consumismo che si è sviluppato dal secondo dopoguerra in poi. I nove miliardi di persone che abiteranno la Terra nel ...

Circular economy. Closing the loop : alla scoperta dell'economia circolare : Questa necessità è illustrata da esperti del mondo del business quali Attila Turos , World Economic Forum, . Turos si colloca sulla stessa linea di Elkington, spiegando come l'economia lineare sia il ...

Varese - Con Legambiente l'economia circolare incontra il Liceo Ferraris : Una vera esperienza di economia circolare, insomma, dove i rifiuti non sono ammessi, e praticamente ogni cosa può avere una seconda vita. La novità del 2018 è stato il progetto dedicato alle erbe ...

Giornata Mondiale degli Oceani : LifeGate PlasticLess per l’economia circolare - un mare di idee contro un oceano di plastica : Nella Giornata istituita dalle Nazioni Unite per celebrare e tutelare le distese d’acqua del Pianeta, LifeGate presenta LifeGate PlasticLess, un’iniziativa concreta per la salvaguardia dei mari italiani, nei quali convogliano quasi 90 tonnellate di plastica ogni giorno. Sempre più diffuse e pericolose sono le cosiddette microplastiche inferiori ai 5 millimetri che, attaccandosi alle alghe, scambiate per cibo, vengono ingerite dai pesci, ...

Al via prima edizione Premio Nazionale Startup economia Circolare : Roma, 7 giu. , askanews, E' stato presentato il primo Premio Nazionale Startup Economia Circolare, un concorso rivolto a tutte le aziende nascenti che operano secondo i principi della circular economy. Le attività e i progetti saranno valutati secondo parametri ben precisi: ...

Dalla sharing economy all'economia circolare. Di cosa parla esattamente Conte? : all'economia circolare è dedicato il pacchetto di provvedimenti approvato lo scorso 20 aprile dal parlamento europeo. Secondo gli obiettivi del piano, la quota di rifiuti urbani da riciclare dovrà ...

Governo : Bonafè - Costa pro economia circolare? Recepisca direttive Ue : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “Sarò in prima linea affinché Costa dimostri nei fatti di essere per l’economia circolare, avviando da subito il recepimento delle direttive europee approvate e non disperdendo il lavoro fatto. Ho provveduto il giorno stesso dell’insediamento a inviare a Costa e Di Maio i testi”. Così su twitter l’eurodeputata del Pd, Simona Bonafè, relatrice delle direttive sull’economia ...

Governo : Bonafè - Costa pro economia circolare? Recepisca direttive Ue : Roma, 3 giu. (AdnKronos) – “Sarò in prima linea affinché Costa dimostri nei fatti di essere per l’economia circolare, avviando da subito il recepimento delle direttive europee approvate e non disperdendo il lavoro fatto. Ho provveduto il giorno stesso dell’insediamento a inviare a Costa e Di Maio i testi”. Così su twitter l’eurodeputata del Pd, Simona Bonafè, relatrice delle direttive sull’economia ...