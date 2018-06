Le Verità Nascoste sesta puntata | trama e anticipazioni 29 giugno 2018

Le Verità nascoste/ Anticipazioni 29 giugno 2018 : chi ha ucciso davvero Paula? : Le verità nascoste, Anticipazioni del 29 giugno 2018, in prima Tv su Canale 5. Lidia racconta tutto a Lalo, che ha una teoria su quanto accaduto a Paula. (Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 07:09:00 GMT)

Le Verità Nascoste - la vera identità di Paula : anticipazioni puntata 29 giugno : Torna sul piccolo schermo Le verità nascoste. Il sesto episodio va in onda venerdì 29 giugno, a partire dalle 21.30 su Canale 5; prosegue così la serie tv spagnola di genere thriller-mystery che ha avuto buoni riscontri dopo l’episodio epilota. Dopo il successo de La casa de papel su Netflix, dunque, ecco la nuova produzione iberica – frutto del lavoro di Mediaset España – che sta affrontando la sfida del pubblico generalista italiano. Le ...

Ascolti tv ieri - Ora o mai più - Le Verità Nascoste - Dati Auditel 22 giugno : Gianluigi Nuzzi si è occupato di moltissimi casi di cronaca nera cercando di tirare le somme. L'ultimo appuntamento con Quarto Grado ha interessato 977.000 telespettatori per uno share pari a 6.3 ...

Ascolti tv ieri - Ora o mai più vs Le Verità Nascoste | Dati Auditel 22 giugno 2018 : Cosa ci dicono i Dati riguardanti gli Ascolti tv di ieri, 22 giugno 2018? Quale programma è stato il più visto fra quello di Amadeus su Rai 1 intitolato Ora o mai più, la serie tv di Canale 5 ovvero Le verità nascoste e Propaganda Live su La7. Quanti telespettatori, invece, si sono sintonizzati su Italia 1 per seguire la nuova sfida fra Serbia e Svizzera valevole per i Mondiali di Calcio di Russia 2018? Ascolti tv ieri, 22 giugno 2018 ++Ascolti ...

Le Verità Nascoste - quinta puntata 22 giugno : anticipazioni : Torna sul piccolo schermo nel suo solito appuntamento del venerdì dopo una settimana in ‘esilio’ di sabato causa Mondiali di calcio, Le verità nascoste. Il quinto episodio è infatti in onda venerdì 22 giugno, a partire dalle 21.25 su Canale 5; prosegue così la serie tv spagnola di genere thriller-mystery che ha avuto buoni riscontri dopo l’episodio epilota. Dopo il successo de La casa de papel su Netflix, dunque, ecco la nuova ...

Le Verità Nascoste al capolinea : Paula è morta per mano di suo padre? Anticipazioni 29 giugno : Appuntamento ancora al venerdì con Le Verità Nascoste la serie spagnola in onda su Canale 5. Anche la prossima settimana, Mondiali di Calcio permettendo, Paula e la sua storia torneranno ad occupare la prima serata con una puntata davvero cruciale che chiuderà il cerchio intorno a Paula eregalerà a Lidia la possibile Verità. Cosa succederà e cosa le racconterà Fernando su quel maledetto giorno di otto anni fa? Prima di capire cosa succederà ...

Le Verità Nascoste quinta puntata : trama e anticipazioni 22 giugno 2018 : LE Verità Nascoste quinta puntata. Venerdì 22 giugno 2018 torna su Canale 5 la nuova fiction spagnola intitolata in originale La Verdad. Scopri trama e anticipazioni sul quarto appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE PRIMA DI CONTINUARE LA LETTURA: Rimani aggiornato sulla fiction Le Verità Nascoste! Segui la nostra Fanpage di Facebook completamente dedicata alla serie vai alla pagina Le Verità Nascoste quinta puntata: ...

Ascolti TV | Sabato 16 giugno 2018. Italia 1 al 22% con Croazia – Nigeria. Cavalli di Battaglia 12.2% - flop Le Verità Nascoste (7.6%) : Croazia - Nigeria Su Rai1 la replica di Cavalli di Battaglia ha conquistato 1.926.000 spettatori pari al 12.2% di share. Su Canale 5 Le Verità Nascoste ha raccolto davanti al video 1.370.000 spettatori pari al 7.6% di share. Su Rai2 Non toccate la mia casa ha interessato 1.230.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Croazia – Nigeria ha intrattenuto 4.114.000 spettatori (22%). Su Rai3 Ulisse – Il Piacere della Scoperta ha ...