Le minacce dei carabinieri al ghanese | ' ' Devi morire in galera | ora c' è Salvini' '

Roma - raid dei Casamonica in un bar "Serviteci per primi"/ Disabile si ribella : violenza e minacce - denunciati : Roma , raid dei Casamonica in un bar: Disabile si ribella e viene frustata. La vicenda si è verificata la domenica di Pasqua, con il clan mafioso che ha minacciato: "Qui comandiamo noi"(Pubblicato il Mon, 07 May 2018 13:08:00 GMT)

Una vittoria contro le minacce dei complottisti delle “scie chimiche” : L'ha ottenuta con un processo la giornalista scientifica Silvia Bencivelli, insultata e minacciata per anni per avere smontato una strampalata e diffusa teoria del complotto The post Una vittoria contro le minacce dei complottisti delle “scie chimiche” appeared first on Il Post.