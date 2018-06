Le dona un' auto e 28mila euro | ' Vuoi sposarmi?' Lei dice di no ma si tiene i regali

Cerreto : Auto incidentata abbandonata dal conducente in super FOTO : Sono arrivate diverse segnalazioni in redazione per un'Auto avvistata con il lato passeggero letteralmente distrutto, abbandonata contro il guard rail dello svincolo della super a Cerreto Castello. L'...

donald Trump minaccia dazi sull’auto made in Europe. “Costruitele qui!” : Donald Trump ha minacciato l’imposizione di dazi del 20% sulle auto fabbricate in Europa e importate negli Stati Uniti. “Costruitele qui!”, ha twittato The Donald, dopo aver dato il via un mese fa anche per l’auto alla stessa procedura utilizzata per introdurre tariffe doganali su acciaio e alluminio: la minaccia alla sicurezza nazionale. L’unica via che ha il presidente per bypassare la volontà del Congresso e ...

Diesel : ecco come le auto si preparano ad abbandonarlo : Dopo che la Fiat ha deciso di abbandonare il Diesel come carburante, l'ipotesi che lo stesso possa in futuro sparire del tutto non è poi così remota. I produttori di auto stanno infatti guardando sempre più a metodi alternativi quali le auto elettriche, la benzina e il Gpl. Bisogna anche dire che, nonostante il livello di inquinamento prodotto, il Diesel resta sempre tra i carburanti più utilizzati per il rapporto prezzo-prestazioni mentre, ...

Furti e spaccate nelle auto tra ospedale San donato e Pionta - sei episodi in una settimana : la preoccupazione di operatori sanitari e ... : Furti, spaccate e atti vandalici. Nel mirino dei malviventi questa volta ci sono finite le auto quasi sempre di proprietà di personale sanitario in sosta negli spazi a disposizione nei pressi dell'...

Arezzo. Gatti “abbandonano” i padroni in autostrada A1 : chiusi fuori dall’auto : La simpatica vicenda all'autogrill di Badia al Pino, in Val di Chiana. I felini hanno attivato la chiusura centralizzata. Il problema è stato risolto solo dopo l'intervento dei vigili del fuoco di Arezzo.Continua a leggere

Napoli - algerino potresta contro auto che non si ferma sulle strisce pedonali : accoltellato da tre giovani : Stava attraversando sulle strisce pedonali ma un’auto non si era fermata. Lui si è lamentato, e i tre giovani a bordo sono scesi dalla vettura per accoltellarlo. È successo a Napoli la sera di lunedì 11 giugno intorno alle ore 23. Un cittadino algerino di 53 anni è stato colpito più volte con una lama all’addome da tre ragazzi, tra i quali anche un 17enne. Sono stati i poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine Campania a notare ...

Brescia - bambina di 4 anni abbandonata in auto/ Salvata da 2 poliziotti : denunciata ragazza rumena : Brescia, bambina di 4 anni chiusa in auto, Salvata da 2 poliziotti: denunciata una ragazza per abbandono. E' accaduto quest'oggi nella città lombarda: è di origini rumene(Pubblicato il Tue, 05 Jun 2018 16:12:00 GMT)

Verona : neonato e bimba di tre anni abbandonati in auto al sole. I genitori al supermercato : I genitori, una coppia di turisti tedeschi di 30 anni, sono stati denunciati per abbandono di persone minori. Si erano recati al supermercato lasciando i figli di 8 mesi e tre anni chiusi in auto. La macchina era parcheggiata al sole: è stato il vigilante del negozio il primo ad estrarre i due piccoli.Continua a leggere

Numeri 3341051030 e 800137079 per segnalare cani abbandonati in autostrada? Troppo tardi : Ma i Numeri 3341051030 e 800137079 servono davvero per segnalare i cani abbandonati in autostrada con un semplice SMS o una chiamata gratuita? Una nuova catena social sta letteralmente impazzando in queste ore su Facebook ma anche su WhatsApp. Per quanto le intenzioni di chi condivide il messaggio siano assolutamente nobili, la veridicità del messaggio è tutta da smantellare, visto che i contatti qui riportati non serviranno affatto allo scopo ...

Bambini abbandonati in auto : "Il cruscotto può arrivare a 70°C - possono soffocare in un'ora" : L'ultimo episodio è accaduto a Pisa, dove un papà ha lasciato la figlia di 7 mesi in auto in un parcheggio assolato. La...

Da masseria abbandonata a struttura ricettiva - ma mancano le autorizzazioni per i lavori. Scatta il sequestro a Cerrate : Ancora sigilli per "irregolarità". Questa volta è accaduto in località "Cerrate ", sulla strada che collega Squinzano a Casalabate, dove i Carabinieri della stazione di Lecce Santa Rosa, con l'aiuto ...

Pisa - Muore bimba abbandonata in auto dal padre : Una bambina di poco meno di un anno è morta quest'oggi dopo essere stata dimenticata per ore in auto dal padre. La vettura era parcheggiata sin dal mattino a San Pietro a Grado, a pochi chilometri da Pisa, non lontano dallo stabilimento industriale dove il genitore lavora. La piccola era sul seggiolino montato sul sedile posteriore e quando i soccorritori l'hanno estratta dall'abitacolo era già deceduta, probabilmente per ipertermia, ...

Perché l'idea balzana di farsi condonare il debito è già un autogol. Parla Guiso : Roma. "Si rimane un po' interdetti. E' come se una persona che ha un mutuo si presentasse agli sportelli della banca e dicesse: 'Non è che mi cancellate il 20 per cento del mio mutuo?". Commenta così ...

Lars Von Trier "perdonato" dal Festival - ma il film è un altro autogol : Spettatori in fuga dalla proiezione ufficiale di "The house that Jack built", cioè "La casa che fabbricò Jack", il film che riammette al Festival dopo 7 anni (ma fuori concorso) Lars Von Trier. Il regista danese era stato espulso nel 2011 per una serie di battutacce tipo "Ok, sono nazista" e di simpatiche goliardate antisemite. Filonazista in realtà l'"enfant terrible" di Dogma non lo è stato mai, ma Dio l'ha dotato, ...