Lavoro | imprese e incentivi | domani nella spazio Meno Assenza a Pozzallo

Roma - 'Il bonus Lavoro ai nomadi? Aiutate le imprese romane' : 'Daremo cinquemila euro ai rom che vogliono aprire un'attività'. È stata sufficiente questa frase dell'assessore ai Servizi sociali, Laura Baldassare, riportata in un articolo del Messaggero, a ...

Sala al Festival del Lavoro : "Aprirsi a imprese straniere - con autarchia non c'è sviluppo" : "E' evidente - afferma - che l'economia è trainata da imprese, investimenti e studenti stranieri che vengono qui. L'Italia piace, ma deve semplificare". A Milano, sottolinea, "stanno arrivando tante ...

Lavoro - Di Maio : 'Meno costi per imprese che investono in sicurezza' : Saranno premiate le imprese che investono sulla sicurezza sul Lavoro. Lo assicura il ministro del Lavoro Luigi Di Maio, dicendo che il governo interverrà sul "costo dell'Iva" per i prodotti volti a ...

L'inserto Imprese&Lavoro Protagonista l'economia lariana : Come ogni lunedì La Provincia offre ai suoi lettori L'inserto Imprese&Lavoro dedicato alla realtà economica lariana. E c'è anche il TrovaLavoro con 250 offerte. © RIPRODUZIONE RISERVATA

Marche - dopo il terremoto -500 imprese e 1500 posti di Lavoro persi : Un altro punto sul quale sono tutti d'accordo è la necessità di far tornare in zona anche chi aveva le seconde case, spesso vero motore dell'economia turistica dell'area. 'Non ci serve vicinanza, ...

Lavoro : domani alla Scala l''Ambrogino delle imprese' (2) : (AdnKronos) - Premio 'Impresa e Lavoro'. Dal 2018 la nuova Camera di commercio di Milano Monza Brianza Lodi ha istituito questo premio che fonde le precedenti edizioni promosse dalle Camere di commercio di Milano, Monza Brianza e Lodi (Milano Produttiva, Brianza Economica e Premio Fedeltà e Lavoro).

Lavoro : domani alla Scala l''Ambrogino delle imprese' : Milano, 9 giu. (AdnKronos) - Ai nastri di partenza l"Ambrogino delle imprese'. Sarà domenica 10 giugno dalle ore 9, la prima edizione del Premio 'Impresa e Lavoro', al Teatro alla Scala per imprese e lavoratori di Milano e Lodi. Seguirà per Monza una premiazione, domenica 1 luglio dalle ore 10, alla

L’allarme delle imprese per le nuove pensioni : “Non scarichiamo costi sul datore di Lavoro” : Attenti a non caricare altri costi su di noi». Dal mondo delle imprese arriva un secco altolà all’idea del nuovo governo di scaricare sui datori di lavoro una parte dei costi della futura riforma delle pensioni. Secondo i progetti allo studio anticipati ieri da La Stampa, oltre ad introdurre «quota 100» (come somma dell’età della pensione dei contr...

Lavoro - segnali positivi dalle piccole imprese ma pesa instabilità politica : Teleborsa, - Aprile risolleva il mercato del Lavoro italiano nelle piccole imprese. L'incremento congiunturale dell'1,1% su marzo è secondo, nell'ultimo anno, solo al +1,9% di gennaio. "Un effetto ...

Migranti - imprese e Lavoro in Africa : il piano per “aiutarli a casa loro” : L'Unione europea ha intenzione di attivare un piano per creare posti di lavoro tramite imprese e investimenti in Africa. Un modo per 'aiutarli a...

Mafia : Cgil - decreto passo avanti per tutela Lavoro imprese sequestrate : Roma, 16 mag. (AdnKronos) – “Un altro importante passo avanti nell’applicazione di una norma da noi fortemente voluta per tutelare il lavoro nelle imprese sequestrate”. Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Cgil Giuseppe Massafra a commento dell’approvazione da parte del Consiglio dei Ministri di oggi del decreto legislativo che attua la delega al Governo, contenuta nella legge di modifica del ...

