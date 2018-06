Lavori senza permesso | con l’estate via libera a gazebo | impianti | pergolati | arredi da

Lavori gravosi e usuranti : pensione senza scatti. Ecco i requisiti : Per i Lavori gravosi e usuranti viene prevista la domanda di esclusione dall’applicazione delle aspettative di vita ai fini della pensione. Ecco quali sono i requisiti e i modelli previsti dal decreto pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Nuove regole sui Lavori gravosi in Gazzetta Ufficiale Coloro che hanno svolto Lavori gravosi e usuranti hanno la facoltà di presentare la domanda per non applicare su di loro l’aumento di cinque mesi di ...

Juncker senza freni contro l'Italia : "Lavori di più e sia meno corrotta invece di incolpare l'Ue per i suoi problemi" : "Gli italiani devono lavorare di più, essere meno corrotti e smettere di incolpare l'Ue per tutti i problemi dell'Italia": sono le parole durissime espresse dal presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, pronunciate nella sessione di domande e risposte con il pubblico alla conferenza a Bruxelles 'New Pact for Europe' L'esponente di Bruxelles ha invitato inoltre gli italiani a "smettere di guardare all'Ue per salvare le ...

Venezia : Filt Cgil - inaccettabile che tecnico Lavori appeso ad ala senza nessun aggancio (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – “Vedere un tecnico della manutenzione operare disteso sull’ala di un aereo, senza nulla che lo assicuri al velivolo e addirittura con un motore acceso, ci allarma circa le modalità con cui vengono eseguite certe operazioni che, solo per fortunate circostanze non si trasformano in tragedie”, stigmatizza.“Vanno individuate le responsabilità. Per quanto ci riguarda, investiremo della ...

Venezia : Filt Cgil - inaccettabile che tecnico Lavori appeso ad ala senza nessun aggancio (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - "Vedere un tecnico della manutenzione operare disteso sull’ala di un aereo, senza nulla che lo assicuri al velivolo e addirittura con un motore acceso, ci allarma circa le modalità con cui vengono eseguite certe operazioni che, solo per fortunate circostanze non si trasfo

Venezia : Filt Cgil - inaccettabile che tecnico Lavori appeso ad ala senza nessun aggancio : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) - "Sono inaccettabili scene come quella vista all’aeroporto di Venezia con un tecnico di aeromobili appeso all’ala di un aereo, durante quella che sembra una prova motore". È quanto affermano la Filt Cgil Nazionale e la Filt-Cgil Regionale del Veneto sull'episodio docume

Venezia : Filt Cgil - inaccettabile che tecnico Lavori appeso ad ala senza nessun aggancio : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) – “Sono inaccettabili scene come quella vista all’aeroporto di Venezia con un tecnico di aeromobili appeso all’ala di un aereo, durante quella che sembra una prova motore”. è quanto affermano la Filt Cgil Nazionale e la Filt-Cgil Regionale del Veneto sull’episodio documentato da un video, che riprende un tecnico che lavora su un’ala di un aereo con i motori accesi, e senza ...

Venezia : Filt Cgil - inaccettabile che tecnico Lavori appeso ad ala senza nessun aggancio : Venezia, 21 mag. (AdnKronos) – “Sono inaccettabili scene come quella vista all’aeroporto di Venezia con un tecnico di aeromobili appeso all’ala di un aereo, durante quella che sembra una prova motore”. è quanto affermano la Filt Cgil Nazionale e la Filt-Cgil Regionale del Veneto sull’episodio documentato da un video, che riprende un tecnico che lavora su un’ala di un aereo con i motori accesi, e senza ...

Lega : Lavoriamo per un governo senza il Pd - non per il voto : La Lega non teme le urne ma non lavora per uno scioglimento anticipato. Nessun commento diretto, quindi, alla richiesta di Di Maio, ma "l'appello a tutte le forze politiche, tranne al Pd, per formare ...

Lavori in casa : la lista di quelli che si possono fare senza autorizzazione : Ci sono alcune novità di rilievo per chi ha deciso di fare alcuni Lavori in casa. Di fatto su questo fronte d'ora in poi decadono alcune restrizioni che di fatto venivano poste dalle amministrazioni ...

Lampedusa : Nicolini - io indagata? Senza me Lavori depuratore non sarebbero mai partiti : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) - "Io indagata? Ma se non ci fossi stata io non sarebbero mai partiti i lavori, non si sarebbe mai parlato di depuratore. Il mio impegno è stato massimo. In ogni caso, appena leggerò le carte, chiederò subito alla Procura di essere ascoltata". Lo ha detto all'Adnkronos G

Lampedusa : Nicolini - io indagata? Senza me Lavori depuratore non sarebbero mai partiti : Palermo, 26 apr. (AdnKronos) – “Io indagata? Ma se non ci fossi stata io non sarebbero mai partiti i lavori, non si sarebbe mai parlato di depuratore. Il mio impegno è stato massimo. In ogni caso, appena leggerò le carte, chiederò subito alla Procura di essere ascoltata”. Lo ha detto all’Adnkronos Giusi Nicolini, l’ex sindaca di Lampedusa commentando l’avviso di garanzia ricevuto “come atto ...

Lavori d’edilizia senza permesso preventivo. Entrato in vigore il decreto “Infrastutture del 02/03/2018” : Da pochi giorni è Entrato in vigore il decreto “Infrastutture” varato il 02 marzo 2018. Non serviranno più le tante carte e permessi preventivi necessari per agire all’interno delle case per quei Lavori comuni. La famosa SCIA (segnalazione certificata inizio attività), necessaria per le opere di manutenzione straordinaria, come per le opere di restauro conservativo, o più in genere per le ristrutturazioni edilizie. CIL ...

Lavori in casa 2018 : ecco la lista completa di quelli senza permesso comunale : Dopo l'aggiornamento in materia di modello 730/18 e spese detraibili [VIDEO]poco note, ecco un aggiornamento in materia di infrastrutture e Lavori edili. Grazie al decreto delle infrastrutture pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 2 marzo 2018, che ha recepito il glossario unico non sara' più necessario chiedere il permesso al comune, nè avere il Cil, la Cila o Scia per realizzare tutta una serie di interventi o Lavori in casa. Il decreto delle ...