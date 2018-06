Laps Collection | gli occhiali da sole di Lapo Elkann ispirati al nonno Gianni Agnelli

Lapo Elkann firma la sua prima collezione di occhiali Laps collection : Si chiama Laps – acronimo di Libera Accademia Progetti Sperimentali associazione benefica che aiuta i bamibi in difficoltà – la collezione di occhiali da sole e da vista che per la prima volta porta la firma di Lapo Elkann. “Con Laps collection ho voluto tramutare in prodotti le passioni che guidano da sempre le mie aziende; per farlo vi ho portato nei miei pensieri, nelle mie giornate, nel mio lavoro, nei miei posti del cuore. Come ...