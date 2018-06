Lacune di sicurezza identificate nello standard di telefonia mobile LTE

http://feedproxy.goo

(Di venerdì 29 giugno 2018) Gli smartphone sono uno strumento incredibile quanto vulnerabile agli attacchi hacker che possono sfruttare persino la RAM per conoscere le informazioni e i dati che ogni dispositivo intelligente conserva, ma è solo un dei tanti possibili. Un altro scovato dai ricercatori è relativo alla vulnerabilità della rete 4G/LTE. Abusando dei punti deboli delladiLTE, gli aggressori sono in grado di identificare le pagine Web visitate da un utente e reindirizzarlo verso un sito Web truffa. Questo è il risultato di uno studio condotto da esperti didell’istituto Horst Görtz della Ruhr-Universität Bochum. Tutti i dispositivi che utilizzano l’LTE, noto anche come 4G, sono interessati, ovvero quasi tutti i telefoni cellulari e i tablet, nonché alcuni dispositivi domestici collegati alla rete. I punti deboli sono impossibili da chiudere ...