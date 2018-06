L’accordo sui migranti che non c’è

Ue - raggiunto L’accordo sui migranti : Conte: «L’Italia non è più sola». Poi: «Avrei corretto qualcosa ma abbiamo fatto l’accordo in 28». Salvini scettico: «Passi avanti, ma non mi fido delle parole» |

Vertice Ue - cosa contiene L’accordo sui migranti : dagli hotspot volontari alle piattaforme di sbarco : Le conclusioni del consiglio europeo, adottate nella notte tra il 28 e il 29 giugno, si aprono con un capitolo dedicato al tema immigrazione. La questione, su cui i 28 leader, hanno trovato un’intesa è affrontata in 12 punti. 1. Approccio globale alla migrazione e maggiore controllo delle frontiere Il documento si apre con l’intento di allargare la gestione del fenomeno e non lasciarlo solo alla gestione dei Paesi di primo arrivo. Di ...

Vertice Ue - cosa contengono le conclusioni delL’accordo sui migranti : dagli hotspot volontari alle piattaforme di sbarco : Le conclusioni del consiglio europeo, adottate nella notte tra il 28 e il 29 giugno, si aprono con un capitolo dedicato al tema immigrazione. La questione, su cui i 28 leader, hanno trovato un’intesa è affrontata in 12 punti. 1. Il Consiglio europeo ribadisce che il buon funzionamento della politica dell’UE presuppone un approccio globale alla migrazione che combini un controllo più efficace delle frontiere esterne dell’UE, il ...

Vertice Ue - nella notte L’accordo. Tusk : “Intesa tra i 28 leader anche sui migranti”. Conte : “Italia non è più sola” : Accordo alle prime luci dell’alba tra i leader Ue riuniti a Bruxelles sul testo delle conclusioni del Consiglio Europeo in materia di migrazioni. “Da questo Consiglio Europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia non è più sola“, ha detto uscendo dal palazzo del Consiglio intorno alle cinque del mattino, dopo ore e ore di riunione, il premier Giuseppe Conte. Creazione di hotspot nei paesi Ue su base volontaria, ...

Vertice Ue - nella notte L’accordo. Tusk : “C’è intesa tra i 28 leader sui migranti”. Conte : “Italia non è più sola” : Accordo alle prime luci dell’alba tra i leader Ue riuniti a Bruxelles sul testo delle conclusioni del Consiglio Europeo in materia di migrazioni. “Da questo Consiglio Europeo esce un’Europa più responsabile e più solidale. L’Italia non è più sola“, ha detto uscendo dal palazzo del Consiglio intorno alle cinque del mattino, dopo ore e ore di riunione, il premier Giuseppe Conte. Creazione di hotspot nei paesi Ue su base volontaria, ...

La Lifeline : “La Germania blocca L’accordo sui profughi”. Conte : Dublino inadeguato - va superato : A bloccare l’accordo per la ricollocazione dei migranti della nave Lifeline sarebbe il ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer, che ha impedito finora alla Germania di partecipare all’intesa e accogliere una quota dei profughi della nave. Tutti gli altri politici avrebbero la volontà di risolvere il problema. Lo ha detto Axel Steier, portavoce...

L’allarme dell’Ong : «La Germania blocca L’accordo sui profughi della Lifeline» : Il portavoce della Ong: il ministro dell’interno Seehofer impedisce che Berlino partecipi all’intesa per la loro ricollocazione

Alisson-Real Madrid - c’è L’accordo tra le parti : la Roma si concentra già sui sostituti del brasiliano : Il Real Madrid ha trovato l’accordo per Alisson, adesso non resta che convincere la Roma a privarsi del proprio portiere con un’offerta adeguata Non solo Nainggolan, la Roma ormai pare sempre più vicina anche alla cessione di Alisson Becker. Il portiere brasiliano, impegnato ai Mondiali di Russia 2018, ha infatti trovato l’accordo con il Real Madrid, pronto a fargli firmare un contratto di cinque anni. LaPresse/Alfredo ...

La Turchia ha sospeso L’accordo bilaterale con la Grecia sui migranti : Il governo turco ha annunciato di aver sospeso un accordo bilaterale con la Grecia riguardo alla gestione dell’immigrazione, dopo che una corte greca aveva rilasciato 8 soldati turchi che avevano disertato a seguito del tentato colpo di stato in Turchia. The post La Turchia ha sospeso l’accordo bilaterale con la Grecia sui migranti appeared first on Il Post.

M5S-Lega verso L’accordo : «Intesa sui temi caldi». Mattarella : presidente non è notaio : Al Pirellone il vertice tra il leader del Carroccio, Matteo Salvini, e quello M5S, Luigi Di Maio. La bozza di “contratto” prevede una ventina di punti: accordo sui primi 10 tra cui flat tax, ambiente, difesa, esteri, immigrati, giustizia e sicurezza. Sostanziale accordo su legge Fornero e reddito di cittadinanza. Domenica nuovo incontro. Sul vertice incombe il monito di Mattarella, che ricorda Luigi Einaudi: «Il presidente non è un ...