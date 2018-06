La vita di Padre Pio raccontata in una mostra a Monreale

Ho difeso un padre che era stato cancellato dalla vita di suo figlio : Vi racconterò la storia atroce di E., un padre cancellato con un colpo di penna dalla vita di suo figlio , solo dopo qualche anno di vita , poiché la madre aveva deciso di rimuoverlo dalla vita del figlio . E cancellato grazie anche all’ignavia di chi dovrebbe decidere ed ha invece deciso di non decidere. Un giorno la madre presenta una denuncia poiché vede il figlio col padre , nudi dopo la doccia. Un fatto incredibile, come noto. Dopo la ...

Mostre : a Monreale oltre mille reliquie e reperti raccontano la vita di Padre Pio : Palermo, 27 giu. (AdnKronos) - Una mostra, con oltre mille reliquie e reperti , per raccontare la vita di Padre Pio. 'La Grande Luce. Padre Pio - Tra scienza e fede', prodotta da Navigare srl e Sicilia Musei, arriva in anteprima assoluta a Monreale (Palermo) dove sarà visitabile dal 29 giugno al 31 d

'Umiliata e picchiata dal padre' : la vita della sposa bambina di 9 anni salvata dalla mamma : MILANO Un clima domestico di 'sopraffazione', con madre e figlia costrette all'isolamento, e 'solo violenza' per la piccola Shaila. Così vivevano in Italia Maljika e la bimba di nove anni , ma alla ...

Lo stava solo cullando tra le braccia… I pochi attimi più devastanti della vita di questo padre. Il bimbo - 2 mesi appena - e un epilogo che spezza il cuore : Un terribile dramma andato in scena tra le mura di casa e sul quale ora si indaga per scongiurare che dietro quella tragedia possano nascondersi delle verità ancor più inquietanti. Una coppia felice, che aveva finalmente coronato il sogno di diventare genitori e abbracciare il loro primo bambino. E la morte improvvisa del figlio di soli due mesi avvenuta proprio nell’abitazione dei due, con il piccolo caduto dalle braccia del padre ...

Picchia il padre e lo riduce in fin di vita - quarantenne arrestato per tentato omicidio : E' in fin di vita un uomo di 73 anni Picchiato dal figlio. E' accaduto al termine di una drammatica lite, il figlio, di 40 anni, ha colpito suo padre, che è crollato a terra gravemente ferito. L'...