La Talpa 4 potrebbe ritornare in tv con Paola Perego sui canali Discovery RUMORS

Blastingnews

: IN CHE SENSO POTREBBE RITORNARE LA TALPA AIUTOOOOO BEST PROGRAMMA EVER - fIeursdumal : IN CHE SENSO POTREBBE RITORNARE LA TALPA AIUTOOOOO BEST PROGRAMMA EVER - Saverio_94 : @Gia_Uss90 @Alessio_90__ @potterhead_1000 @Caustica_mente @RaiDue @AndreaFabiano In qualche intervista ho letto che… - Alex_Erre84 : @80sete80fame @NewsUeD accidenti! non vorrei che per caso venisse girata la foto della talpa a qualcuno della redaz… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) Lain onda in televisione. È questa la notizia che circola in rete e sui social dopo che la storica conduttrice del reality game,, ha postato su Instagram un messaggio sibillino in cui chiede ai suoi tantissimi follower se siano d'accordo nel rivedere in onda questa trasmissione, di cui sono state realizzate solo tre stagioni (ma tutte di grandissimo successo). Numerosi sono stati i commenti favorevoli al post della, anche di personalità del mondo dello spettacolo. E a quanto pare La4 sarebbe davvero in cantiere, così come è stato rivelato sul sito di Trash Italiano.riportare in tv LaNel dettaglio, infatti, le indiscrezioni di queste ore rivelano che il reality game condotto dariapprodare in televisione, ma questa volta non dovrebbe andare in onda né suiRai né su quelli ...