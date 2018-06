La società dell' avanspettacolo

Pallanuoto femminile - gran colpo della SIS Roma : la società capitolina acquista Izabella Chiappini : gran colpo di mercato della SIS Roma: la società capitolina di Pallanuoto femminile ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Izabella Chiappini, che arriva nel Lazio dopo aver praticamente saltato l’ultima stagione con Padova per i postumi di un infortunio alla spalla. La brasiliana naturalizzata italiana ha ripreso a giocare anche con il Setterosa, negli ultimi raduni che hanno preceduto i Giochi del Mediterraneo. La conferma arriva ...

Milan - sentenza Uefa è oggi/ Se Yonghong Li vuole il bene dei rossoneri - lasci la presidenza della società : Milan, sentenza Uefa è oggi: fuori dalle Coppe uno o due anni? Esclusi dall’Europa e 30 milioni di euro di multa. E' attesa in queste ore la decisione della federazione europea(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:42:00 GMT)

Stadio Roma - il Riesame : restano in carcere i quattro manager della società Eurnova : restano in carcere i quattro manager della società Eurnova , Gruppo Parnasi, arrestati nell'ambito dell'inchiesta sul nuovo Stadio della Roma. Il tribunale del Riesame ha respinto le istanze di ...

Caos a Cesena : la Procura chiede il fallimento della società : La Procura della Repubblica di Forlì ha chiesto il fallimento dell’Associazione Calcio Cesena, proprio mentre la società calcistica tenta di salvarsi con un piano di ristrutturazione dei debiti. La richiesta è stata presentata al Tribunale mercoledì scorso, 20 giugno, dopo che il giorno prima l’Agenzia delle Entrate aveva respinto per la seconda volta una richiesta di transazione fiscale basata sul dimezzamento del debito con ...

Acea - Michaela Castelli succede a Lanzalone alla presidenza della società capitolina della luce e dell’acqua : Il consiglio di amministrazione di Acea ha nominato il consigliere indipendente Michaela Castelli presidente della società in sostituzione di Luca Alfredo Lanzalone che lo scorso 14 giugno ha rimesso il mandato in scia all’inchiesta sullo Stadio della Roma. Il cda, si legge in una nota, “confermando l’apprezzamento per il lavoro dell’amministratore delegato e nello spirito di continuità della gestione e degli obiettivi ...

Il 4° rapporto Agi Censis mette a tema l'essere digitale nella società della conversazione : visualizza articoli simili Close Cronaca Basilicata, in un anno "bruciati" bruciati 750 milioni di ' per il gioco di azzardo. Il M5S scrive ai Questori di Potenza e Matera 1 giorno ago ASCOLTA RADIO ...

Roberto Maroni - ex presidente della Lombardia - è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione : L’ex presidente della Lombardia Roberto Maroni è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice a Eupolis, una società controllata dalla regione che si occupa di formazione. La condanna, in primo grado, è stata decisa The post Roberto Maroni, ex presidente della Lombardia, è stato condannato a un anno per aver fatto assumere una sua ex collaboratrice in una società controllata dalla regione appeared first on ...

Prima Industrie : firmato in Cina l'accordo per l'acquisizione del 19% della societa' Lead Laser : ... pari a circa 64 milioni di euro, e punta ad accrescere la propria quota di mercato nel settore delle macchine Laser 2D, il più grande al mondo per dimensioni e tasso di crescita. , RV - www.

Ostuni. Convenzione Cinema Teatro Roma. Il Forum della società Civile chiede dibattito pubblico sul tema : Si apre in questo modo la strada ad una struttura polifunzionale 'per attività di trattenimenti e spettacoli e per la somministrazione di alimenti e bevande', come richiesto dai proprietari con nota ...

CN : adottata revisione diritto della società anonima : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Editoriale Il Fatto - avviate le attività propedeutiche alla quotazione della società su Aim Italia : La società Editoriale Il Fatto Spa, editore de Il Fatto Quotidiano e ilFattoquotidiano.it, annuncia di avere avviato le attività propedeutiche alla quotazione su Aim Italia, il mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese. “Negli ultimi anni la Editoriale Il Fatto ha intrapreso un percorso di diversificazione del proprio portafoglio prodotti, con l’obiettivo di diventare una media company a 360 gradi. Si apre ora per noi ...

Premio Strega - a Marco Balzano il voto della società Dante Alighieri : Il voto della Società Dante Alighieri per l'edizione 2018 del Premio Strega è andato a Marco Balzano per 'Resto qui' , Einaudi, . Lo scrittore è stato il più votato dai circoli di lettura promossi nei ...

Vox Populi : Rai3 racconta in access l’evoluzione della società italiana : Vox Pupuli, Rai3 Come eravamo. E come siamo. Ormai a fine stagione, Rai3 lancia un nuovo appuntamento nel proprio access prime time: un docu-reality con l’obiettivo di raccontare i cambiamenti avvenuti nella società italiana negli ultimi quarant’anni. Usi, costumi, abitudini, vizi e virtù. Vox Pupuli è il titolo del programma che debutterà lunedì 18 giugno alle ore 20.30, per cinquanta puntate da 20 minuti ciascuna, dal lunedì al ...