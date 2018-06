La sinistra ha perso le sue radici e le sue ali | per questo in Italia non esiste più

De Masi : "Pd ha perso perché ha smesso di fare la sinistra" : Storicamente la sinistra è nata per occuparsi delle fasce più deboli, di chi è rimasto indietro. Se viene meno a questo "marchio di fabbrica" è facile comprendere come i propri elettori possano essere disorientati e cercare altrove la sicurezza che chiedono. Può essere, questa, una chiave interpretativa utile a comprendere il clamoroso tonfo della sinistra nelle proprie storiche roccaforti, a partire dalla Toscana, da sempre regione rossa, dove ...

Troppa distanza tra parole e realtà Ecco perché la sinistra ha perso Salvini ha dato voce agli italiani : Forse la spiegazione dell’attuale momento politico non è difficile: viviamo le conseguenze dell’estraneità che si è creata fra le élite ben pasciute ed idealistiche, e un popolo in difficoltà che non ne può più di belle parole. Purtroppo ciò che la gente non sa è che né Salvini né Di Maio sono la soluzione. Segui su affaritaliani.it

La sinistra ha perso il popolo : Più che una semplice sconfitta elettorale, è la certificazione di uno sradicamento "storico" della sinistra dal paese. Nel suo insieme: moderata, radicale, in tutte le forme che abbiamo conosciuto in questi anni. Perché non c'è più un "popolo" sensibile a un riflesso antico e al potere evocativo di una storia, di fronte a un avversario vissuto come un pericolo. Come in fondo è sempre accaduto in tutta la ...

Pd : Martina - Gentiloni personalità di primo piano per intero centrosinistra (2) : (AdnKronos) – Quanto alle liste, “sono ovviamente un tema -aggiunge Martina- ma non sono il cuore della partita. Farò di tutto perché ci si concentri sulla proposta al Paese. Il punto fondamentale è organizzare una reazione di squadra per rilanciare la sfida”. L'articolo Pd: Martina, Gentiloni personalità di primo piano per intero centrosinistra (2) sembra essere il primo su Meteo Web.