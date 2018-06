La Roma non si ferma | Kovacic nel mirino

Roma - Manolas non va più via : Leggi l'articolo completo sull'edizione del Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola Alisson: «Da Roma tifano per me» Parnasi: Ho pagato tutti i partiti Roma, Bianda si presenta

Cesare Paladino - "suocero" di Giuseppe Conte - è indagato per non aver versato 2 milioni di euro della tassa di soggiorno a Roma : Dal 2014 al 2018 avrebbe intascato la tassa di soggiorno destinata alle casse del Comune di Roma. Per questo il gip capitolino Giovanni Giorgianni, su richiesta della Procura, ha proceduto al sequestro preventivo di 2 milioni di euro nei confronti di Cesare Paladino, amministratore unico della società che gestisce il Grand Hotel Plaza, struttura a quattro stelle nella centralissima via del Corso, e "suocero" dell'attuale premier Giuseppe ...

Lazio - Milinkovic : "Sto bene a Roma - non penso al mercato" : Il centrocampista biancoceleste allontana le voci relative a una sua imminente cessione: "Mi riposerò un po', poi tornerò a Roma. Sto lì con la Lazio, ho un contratto e sono felice così"

Roma - 'non pagava tassa soggiorno' : sequestrati 2 mln a patron Plaza - : Secondo gli inquirenti, dal 2014 al 2018 l'amministratore unico della società che gestisce l'albergo a quatto stelle del centro della Capitale non avrebbe versato il contributo al Comune capitolino: è ...

Roma - "non pagava tassa soggiorno" : sequestrati 2 mln a patron Plaza : Roma, "non pagava tassa soggiorno": sequestrati 2 mln a patron Plaza Secondo gli inquirenti, dal 2014 al 2018 l’amministratore unico della società che gestisce l'albergo a quatto stelle del centro della Capitale non avrebbe versato il contributo al Comune capitolino: è ora accusato di peculato Parole ...

Roma - Raggi : “Grillo? La fiducia in me non è mai mancata”. E lui : “Senatori estratti a sorte? Lo fanno anche in Bulgaria” : “La fiducia non è mai mancata, sono venuta a trovare degli amici”. Lo afferma la sindaca di Roma Virginia Raggi uscendo dall’hotel Forum. E Beppe Grillo, dopo una visita al ministero della Giustizia torna all’Hotel Forum e risponde ai cronisti: “I Senatori estratti a sorte? Sono una bella idea si fa pure in Bulgaria”. L'articolo Roma, Raggi: “Grillo? La fiducia in me non è mai mancata”. E lui: ...

Bruno Peres non va al Torino / Calciomercato - rottura tra Roma e granata : sul terzino Flamengo e San Paolo : Bruno Peres non va al Torino, Calciomercato: rottura tra la Roma e i granata. I giallorossi ora trattano con Flamango e San Paolo col calciatore che vorrebbe tornare a giocare in Brasile.(Pubblicato il Thu, 28 Jun 2018 15:42:00 GMT)

Salviamo Roma non la cancelliera - e i suoi errori - : Salviamo l'Italia non Angela Merkel. All'apertura del Consiglio Ue di oggi il premier Giuseppe Conte dovrà tener presente questa priorità, o cadremo in trappola ripetendo gli errori degli ultimi ...

Salviamo Roma non la cancelliera (e i suoi errori) : Salviamo l'Italia non Angela Merkel. All'apertura del Consiglio Ue di oggi il premier Giuseppe Conte dovrà tener presente questa priorità, o cadremo in trappola ripetendo gli errori degli ultimi quattro anni. Anni segnati dall'accondiscendenza dei nostri governi di fronte all'arroganza dei nostri partner.La trappola preparata per Conte è pronta e si nasconde dietro la formula dei "movimenti" secondari. A metterla a punto ci ha pensato Angela ...

Caterina Balivo - non solo TV : in uscita a novembre il suo Romanzo : Caterina Balivo pubblicata da Mondadori: il romanzo della conduttrice Rai in uscita a novembre Caterina Balivo è sicuramente uno dei volti storici della Rai. Dopo aver dedicato anni e anni della sua carriera a Detto Fatto, però, la conduttrice ha detto addio alla sua trasmissione storica per dedicarsi ad altro. Il nuovo progetto la vedrà […] L'articolo Caterina Balivo, non solo TV: in uscita a novembre il suo romanzo proviene da Gossip e ...

Narducci - lacrime e bandiere della Roma al funerale dello chef. La mamma : 'Non perdonerò mai il responsabile' : La chiesa è piena, pienissma di gente, amici, colleghi, tutti quelli che gli hanno sempre voluto bene. Per l'ultimo saluto ad Alessandro Narducci, lo chef morto in un incidente stradale sul ...

Narducci - lacrime e bandiere della Roma al funerale dello chef. La mamma : «Non perdonerò mai il responsabile» : La chiesa è piena, pienissma di gente, amici, colleghi, tutti quelli che gli hanno sempre voluto bene. Per l'ultimo saluto ad Alessandro Narducci, lo chef morto in un incidente stradale...

Delusi dalla Raggi. Roberta Lombardi sulle sconfitte romane di M5S : "Roma non sta cambiando passo" : "Penso che molti nostri elettori nella capitale non siano andati a votare perché, dopo due anni di amministrazione a cinquestelle, sono in attesa di risultati più evidenti, di un miglioramento più concreto". In un'intervista all'edizione romana della Repubblica, Roberta Lombardi mette nel mirino i primi due anni della giunta M5S guidata da Virginia Raggi, "stiamo facendo di tutto per rianimare una città lasciata in ...

Pear Jam - concerto Roma/ Stadio Olimpico : scaletta e orari. Video : "Non eravamo qui da 22 anni..." (26 giugno) : Pearl Jam, concerto Roma allo Stadio Olimpico oggi, martedì 26 giugno 2018: scaletta, orari e ultimi biglietti disponibili per i fans di Eddie Vedder.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 00:41:00 GMT)