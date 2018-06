La Regione lancia Irca | nuove opportunità di credito per le imprese di Taormina

Regione - Lanciata Olimpiade degli Oratori - dal Duomo al sito Arexpo : Io credo molto nella 'Cultura dello Sport' per educare giovani e adulti. Purtroppo stiamo assistendo ad atti di vero e proprio bullismo, non solo tra i giovani, ma anche tra quei genitori che, ...

"IL CUORE NON ASPETTA" - Regione lancia CAMPAGNA INFORMATIVA : visualizza articoli simili Close Cronaca AGORA' 2018: ECONOMIE LOCALI PER LA PROMOZIONE TURISTICA 3 giorni ago ASCOLTA RADIO SENISE CENTRALE

Regione Lazio - Zingaretti lancia un piano per tutelare diritti e stipendi dei rider : Garantire la tutela dei lavoratori, contrastare le disuguaglianze, lottare contro lo sfruttamento. È la nuova sfida raccolta dalla giunta regionale del Lazio per estendere gli standard di diritti e ...

Impiegata della Regione si lancia dal settimo piano : morta sul colpo : Suicidio in Regione Lombardia . Una dipendente di 41 anni della Regione si è tolta la vita lanciandosi dal palazzo Lombardia in via Algarotti, a Milano. È accaduto stamani intorno alle 8, quando nell'...