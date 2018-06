La Raggi sul nuovo stadio | ' se verifiche saranno ok si andrà avanti

Migranti - tutti i punti da chiarire sull’intesa Raggiunta a Bruxelles : Il testo finale dell’accordo lascia aperti anche dubbi sulla concretezza e sulla tempistica delle soluzioni concordate, che dovrebbero essere chiariti nelle conferenze stampa dei capi di Stato e di governo

Roma - consultazione su sampietrini. Raggi : 'Valutiamo toglierli' : Roma, 28 giu. , askanews, 'I sanpietrini sono un simbolo di Roma. Caratterizzano le strade del centro storico e quindi sono parte integrante di un patrimonio unico al mondo. Ma vogliamo valutare la possibilità di toglierli dalle vie ad alta percorrenza, per le quali i costi di manutenzione sono molto elevati e dove sono più …

Delusi dalla Raggi. Roberta Lombardi sulle sconfitte romane di M5S : "Roma non sta cambiando passo" : "Penso che molti nostri elettori nella capitale non siano andati a votare perché, dopo due anni di amministrazione a cinquestelle, sono in attesa di risultati più evidenti, di un miglioramento più concreto". In un'intervista all'edizione romana della Repubblica, Roberta Lombardi mette nel mirino i primi due anni della giunta M5S guidata da Virginia Raggi, "stiamo facendo di tutto per rianimare una città lasciata in ...

Cosenza : il 26 giugno il convegno Arpacal e Asp sul monitoRaggio della fauna selvatica : Si terrà domani, 26 giugno a partire dalle ore 16, nella sala convegni del RiMuseum di Rende (CS), il seminario per la presentazione dei risultati del monitoraggio sanitario/ambientale sulla fauna selvatica della provincia di Cosenza nelle annualità 2014/2017. Il monitoraggio – che ha visto coinvolti l’Azienda Sanitaria di Cosenza, il Dipartimento di Cosenza dell’Arpacal, l’Università della Calabria, l’Istituto Zooprofilattico Sperimentale ...

Kushner dubita sulle capacità di Abu Mazen di Raggiungere la pace : 'Mi chiedo ha detto in che misura egli abbia la capacità o la volontà di muoversi per definire un accordo'. Kushner ha rilasciato l'intervista dopo aver illustrato ai dirigenti di vari Paesi del Medio ...

Milano - si fa sera : gli scatti degli ultimi Raggi di sole sulla città : La Torre Velasca e Citylife, il Duomo e i grattacieli di Porta Nuova illuminati dagli ultimi raggi del sole che sta per tramontare: il fotografo Andrea Cherchi racconta attraverso i suoi scatti la bellezza delle sfumature di una serata milanese. Il reportage "Milano... si fa...

Migranti - sul Manifesto i nomi delle 34mila persone morte cercando di Raggiungere l’Europa : Sono molte più di 34.361 le persone che hanno perso la vita durante il viaggio per raggiungere le coste europee negli ultimi 15 anni, ma quello è il numero delle vittime certe, come ricostruito dall’associazione olandese United for Intercultural Action con una lista di nomi e circostanze della morte. Una lista che il quotidiano Il Manifesto in edicola venerdì 22 giugno pubblicherà per intero, mandando in stampa un inserto speciale gratuito ...

Giornalisti - polemica per il corso sulla diffamazione con Raggi e Vaglio. Ordine toglie i crediti formativi : L’avvocato Vaglio (indagato) insieme alla sindaca Virginia Raggi al convegno su diffamazione a mezzo stampa e dintorni? L’Ordine dei Giornalisti fa una mezza marcia indietro. Il corso deontologico per Giornalisti con la sindaca di Roma, il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, il presidente 5S dell’assemblea capitolina, Marcello De Vito, e il presidente dell’Ordine degli avvocati di Roma, Mauro Vaglio – già candidato M5s al Senato e ...

Ciclismo femminile - Campionati Italiani 2018 : il percorso ai Raggi X. Finale in salita sul Castello di Agliè : Nella giornata di domenica 24 giugno andranno in scena i Campionati Italiani di Ciclismo femminile su strada. Ad ospitare la 55esima edizione sarà la provincia di Torino, attraverso un percorso lungo 117,9km con partenza a Rivoli e traguardo presso il comune di Agliè. Dal punto di vista altimetrico il tracciato si presenta per gran parte ondulato (in tutto il dislivello è di 1277m) con due tratti in salita negli ultimi 30km decisivi per le sorti ...

Paura sul volo Napoli-Cagliari - aereo colpito da un fulmine : atterRaggio a Palermo : Paura per i passeggeri del volo Napoli-Cagliari di volotea che doveva atterrare all'aeroporto del capoluogo sardo alle 18.50. Durante il tragitto verso la Sardegna l'aereo è stato centrato da un ...

Obiettivi Ue 2030 - Raggiunto l'accordo anche sull'efficienza energetica : questo accordo dimostra la determinazione dell'Europa a costruire un'economia moderna che dipenda meno dall'energia importata e più dall'energia pulita prodotta all'interno dei Paesi". l'accordo ...

Stadio Roma - Raggi di nuovo dai pm : chiarimenti sul ruolo di Lanzalone Bonafede : «L’ex di Acea? L’ha scelto lei» : La sindaca in Procura per un’ora. In Campidoglio «piena legittimazione» al ruolo pro Parnasi dell’ex presidente Acea