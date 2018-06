La procura di Milano spara su Cantone | Anac lenta | rende inutili le nostre

Corruzione - la procura di Milano : “L’Anac ha reso inutili molte indagini” | La replica : “Accuse generiche” : Corruzione, la Procura di Milano: “L’Anac ha reso inutili molte indagini” | La replica: “Accuse generiche” Corruzione, la Procura di Milano: “L’Anac ha reso inutili molte indagini” | La replica: “Accuse generiche” Continua a leggere L'articolo Corruzione, la Procura di Milano: “L’Anac ha reso inutili molte indagini” | La replica: “Accuse ...

Corto circuito tra procura di Milano e autorità anti-corruzione : segnalate gli illeciti tardi - e allertate chi li fa : Il procuratore lombardo Greco accusa l'Anac di aver trasmesso tardi alcune notizie di reato rendendo inutili le indagini nei confronti di soggetti di fatto già allertati dalle iniziative dell'autorità.

Anac - stupore per accuse procura Milano : 19.15 Nessun commento ufficiale dall'Anac alle accuse del procuratore di Milano, Greco, ma solo fastidio, meraviglia e stupore per accuse generiche e non dettagliate.Si rivendica invece la correttezza delle modalità operative tenute. L'accusa all'Anac era di aver trasmesso alla procura di Milano "numerosi illeciti da cui si potevano desumere fatti di corruzione", ma con un "ritardo" e modalità che hanno determinato una "discovery ...

Corruzione - procura di Milano : “Modo di acquisire gli elementi da parte di Anac rende inutili le nostre indagini” : Le “modalità di acquisizione degli elementi” e il “ritardo” con cui sono state trasmesse le notizie su “numerosi illeciti” da parte di Anac alla procura di Milano hanno “sostanzialmente” reso “inutili ulteriori indagini nei confronti di soggetti già allertati“. Lo si legge nel bilancio di responsabilità sociale della procura di Milano presentato oggi dal procuratore capo Francesco ...

Corruzione - la procura di Milano contro l'Anac di Cantone : "Rende inutili le indagini" : Le critiche del capo della procura Francesco Greco: "Notizie trasmesse tardi e comportamenti che determinano la discovery anticipata" delle prove

La procura di Milano contro l'Anac : "Ha reso inutili nostre indagini con i suoi ritardi e le sue modalità" : Il "ritardo" con cui sono state trasmesse dall'Autorità nazionale anticorruzione alla procura di Milano le notizie su "numerosi illeciti da cui si potevano desumere fatti di corruzione" e soprattutto le "modalità di acquisizione degli elementi" da parte dell'Anac hanno determinato "una discovery anticipata, sostanzialmente rendendo inutili ulteriori indagini nei confronti di soggetti già allertati". Lo si legge nel bilancio ...

