La politica economica di Trump | tra guerre commerciali e scontri geopolitici

Le scelte di politica economica - una prova di governo : Il Documento di economia e finanza (Def) approvato ieri in Consiglio dei ministri non contiene indicazioni programmatiche - come è inevitabile dato il quadro politico - ma non è privo di indicazioni per chi, si spera a breve, dovrà compiere le scelte.A cominciare dal superamento delle clausole di salvaguardia; in particolare, la sterilizzazione dell'aumento dell'Iva: 12 miliardi per il 2019 e 20 per il 2020. In un'economia ...