La nuova regola della NFL che potrebbe cambiare il football

Migranti - vertice Ue : Conte a Bruxelles/ “Proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino” : Migranti , vertice Ue: Conte a Bruxelles . “Proposta italiana nuova per superare regolamento Dublino” , dice il premier pronto a presentare il progetto per affrontare l'emergenza.(Pubblicato il Sun, 24 Jun 2018 16:09:00 GMT)

Roma : nuova regolamentazione alcol. Stop birre all’aperto : Roma: vietati anche i Pub crawl Roma – Giro di chiave per i brindisi al chiaro di luna e alla consumazione di birra all’aperto in piena notte. Almeno per ciò che concerne le aree del centro di Roma e della ‘Movida’ capitolina. Inoltre, divieto totale anche per i famigerati Pub crawl. Ovvero i tour alcolici che portano allo stordimento di chi vi partecipa e a spaventose possibili risse. E’ quanto stabilisce ...