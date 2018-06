La nostra prova di Elephone A4 | tanto fumo e poco | molto poco | arrosto

Outlander Phev MY19 - la nostra prova : (foto: Lino Garbellini – Wired) Con i motori diesel sempre più alle strette, Mitsubishi gonfia i muscoli e parte all’attacco dei benzina grazie al suo cavallo di battaglia il plug-in ibrido nella nuova versione MY19 dell’Outlander Phev. Con i suoi 100mila esemplari venduti in tutto il mondo fino ad ora, l’Outlander è pronto a raccogliere la pesante eredità del Pajero, da poco fuori produzione, storico fuoristrada di Mitsubishi. Per ...

Esami di maturità 2018 - commenti alla prima prova. “Tema sulla Costituzione? La nostra classe dirigente non saprebbe farlo”. “Sulla clonazione traccia difficile” : Testi di Seneca e Marx per “non cadere nella trappola della banalità” se si parla della dote tutta umana dell’immaginazione e brani di Alda Merini per il saggio sulla solitudine nell’era in cui tra smartphone e tv “cerchiamo di infilarci di nuovo nel caos”. Ma sul fronte storico, sia la traccia del saggio breve sulla cooperazione internazionale che quella della Tipologia C sul principio di uguaglianza nella ...

Esami di maturità 2018 - commenti alla prima prova. “Tema sulla Costituzione? La nostra classe dirigente non saprebbe farlo” “Sulla clonazione traccia difficile” : Testi di Seneca e Marx per “non cadere nella trappola della banalità” se si parla della dote tutta umana dell’immaginazione e brani di Alda Merini per il saggio sulla solitudine nell’era in cui tra smartphone e tv “cerchiamo di infilarci di nuovo nel caos”. Ma sul fronte storico, sia la traccia del saggio breve sulla cooperazione internazionale che quella della Tipologia C sul principio di uguaglianza nella ...

OUKITEL WP5000 - la nostra prova del nuovo rugged cinese : Scopriamo come si comporta OUKITEL WP5000, il nuovo rugged phone del produttore cinese che non disdegna una buona autonomia. L'articolo OUKITEL WP5000, la nostra prova del nuovo rugged cinese proviene da TuttoAndroid.

MIUI 10 Beta su Mi MIX 2S - le novità nella nostra prova (video) : MIUI 10 è ufficiale e l'abbiamo testata in versione Beta su Xiaomi Mi MIX 2S. Ecco tutte le novità nel nostro articolo dedicato con video, foto e screenshot. L'articolo MIUI 10 Beta su Mi MIX 2S, le novità nella nostra prova (video) proviene da TuttoAndroid.

Conte alla prova fiducia : «Europa la nostra casa - ma più vicina alla gente». Oggi fiducia al Senato - domani alla Camera : E' il contratto di governo la pietra angolare su cui si fonda la casa comune di 5Stelle e Lega, l'esecutivo gialloverde. E Giuseppe Conte, Oggi in Senato per chiedere la fiducia al...

Conte alla prova fiducia : 'Europa la nostra casa - ma più vicina alla gente' : È il contratto di governo la pietra angolare su cui si fonda la casa comune di 5Stelle e Lega, l'esecutivo gialloverde. E Giuseppe Conte, oggi in Senato per chiedere la fiducia al 'governo del ...

Vernee M6 - ecco la nostra prova del bellissimo medio gamma cinese : Scopriamo come funziona Vernee M6, il medio gamma del produttore cinese con schermo 18:9 e spessore decisamente ridotto. L'articolo Vernee M6, ecco la nostra prova del bellissimo medio gamma cinese proviene da TuttoAndroid.

SPILLO/ Bankitalia - un’altra prova della nostra perdita di sovranità : La Banca d’Italia non è più l’istituzione importante di un tempo. Lo si è visto ieri in occasione delle Considerazioni finali del Governatore Visco. SERGIO LUCIANO(Pubblicato il Wed, 30 May 2018 08:08:00 GMT)Operaio licenziato dalla macchina/ La caccia al profitto sta cancellando i veri manager, di S. LucianoSAVONA ED EURO/ Il falso problema intorno al ministro dell'Economia, di S. Cingolani

Detroit : Become Human - lacrime sintetiche ma emozioni reali nel nuovo titolo di Quantic Dream – la nostra prova : Negli ultimi anni abbiamo vissuto una vera e propria evoluzione della grafica dei videogiochi, da una parte la grafica in Pixel Art, figlia degli anni 80 e dei ricordi lontani, dall’altra la grafica fotorealistica, sempre più vicina a un film. La nuova fatica di David Cage e di Quantic Dream è proprio di questo tipo, talmente realistica per trama e grafica da lasciare senza fiato, soprattutto su televisori di nuova generazione. All’inizio ...

Star Wars Jedi Challenges - la nostra prova del visore che porta in salotto i combattimenti con spade laser : Star Wars: Jedi Challenges è un kit per il gioco in realtà aumentata realizzato da Lenovo in collaborazione con Disney che, associato ad uno smartphone, permette di portare le battaglie con le lightsaber nel proprio salotto. Il kit, presentato all’IFA di Berlino lo scorso settembre ma arrivato in Italia solo a marzo, è composto da un visore Lenovo Mirage AR, un controller che riproduce fedelmente l’impugnatura di una spada laser, ed ...

God of War - il ritorno di Kratos tra tattica - violenza ed un’ambientazione mozzafiato – la nostra prova : Ci sono personaggi che irrompono nell’immaginario collettivo videoludico e si confermano eterni, come déi. Kratos è uno di questi: approdato su PS2 in un’epoca in cui tutti quanti avevano bisogno di un nuovo pilastro, in un action dalle dinamiche hack ‘n slash che hanno tenuto i giocatori incollati davanti allo schermo per ore, è rimasto nel cuore dei giocatori come l’antieroe il cui nome è divenuto leggenda. Quel gameplay, che è stato da tutti ...