La NASA ha rinviato ancora una volta il lancio del suo telescopio spaziale più potente di

NASA : rinviato lancio satellite Tess : 02.16 E' stato rinviato di un paio di giorni il lancio di Tess, il nuovo cacciatore di pianeti della Nasa. Il lancio era previsto alle 00:32 italiane di questa notte da Cape Canaveral, in Florida. Lo annuncia SpaceX spiegando di aver bisogno di più tempo per controllare il razzo che porterà il satellite in orbita. Il prossimo tentativo sarà nella notte tra mercoledì e giovedì.