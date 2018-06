‘La musica ci insegna ad ascoltare e ascoltarci’ | perché Ezio Bosso ha ragione

ilfattoquotidiano

: E’ davvero con orgoglio che diamo appuntamento a tutti voi Sabato 30 Giugno al Milano Pride in Porta Venezia. Sarem… - BenjieFede : E’ davvero con orgoglio che diamo appuntamento a tutti voi Sabato 30 Giugno al Milano Pride in Porta Venezia. Sarem… - Benji_Mascolo : Sicuramente non è all’ultimo posto. È Anzi è lassù tra amici, famiglia, e persone che ci vogliono bene. Ma se parli… - Benji_Mascolo : La musica prima di tutto -

(Di venerdì 29 giugno 2018) In queste ore rimbalza sulle bacheche di migliaia di utenti il discorso fatto daal Parlamento Europeo.ha iniziato la sua carriera a soli 16 anni. Oggi è un pianista, compositore e direttore d’orchestra. Nel 2011 è stato colpito da una sindrome neurodegenerativa che però ad oggi non è un ostacolo per la sua grande passione: la. Le sue parole hanno colpito tutti. Nel discorso dice: “Lanon è solo un linguaggio ma è una forma di trascendenza“. È vero, laè l’unica in grado di contaminare, di abbattere le barriere, di far assorbire culture e tradizioni, in maniera delicata, composta, educata. Nel messaggio sottolinea un altro aspetto importante. “Lacila cosa più importante: ade ascoltarci. Un musicista non è chi suona più forte ma chi ascolta più l’altro, e, da lì, i problemi ...