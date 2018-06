La metropolitana di Milano si paga con Apple Pay

Bye bye biglietto : a Milano basta la carta di credito per la metropolitana : In metropolitana senza biglietto, ma provvisti soltanto della propria carta di credito contactless. Come promesso Atm, l’azienda che gestisce i trasporti pubblici di Milano, procede a passi spediti sul fronte delle nuove modalità di ticketing. Così, dopo l’introduzione del biglietto digitale acquistabile via app o via sms, oggi attiva un nuovo sistema di pagamento al tornello, che consente all’utente di salire a bordo delle ...

Milano - durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo : Milano, durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo Il muro compatto, risalente all’epoca romana, è considerato un eccezionale ritrovamento archeologico Continua a leggere L'articolo Milano, durante i lavori per la metropolitana trovati i resti di un mausoleo del IV secolo proviene da NewsGo.

Milano : Bussolati (Pd) - risultati macchia leopardo in area metropolitana : Milano, 25 giu. (AdnKronos) - "Nell'area metropolitana di Milano, il centrosinistra vince a Gorgonzola ma perde a Cinisello Balsamo. Fuori dalla città metropolitana e nel resto del Paese i risultati sono a macchia di leopardo: al netto di alcune sconfitte pensanti, il Partito Democratico e il centro

Milano - in mostra i tesori affiorati dagli scavi della metropolitana : Sotto il marciapiede di corso Europa da un paio di millenni riposava una corpicino, forse di una bambina. Aveva due anni quando morì e venne sepolta. Poco distante, in largo Augusto, anche la colonna ...

Milano. Fondazione Welfare si allarga alla Città metropolitana : Con la modifica dello Statuto, approvata dal Consiglio di indirizzo, si estende al perimetro di tutta la Città metropolitana di

Milano. Piano di forestazione dell’area metropolitana : Milano nel 2030 sarà più verde, vivibile e resiliente. E’ questo l’obiettivo del nuovo Piano di Governo del Territorio cui

Sostenibilità : Milano e Politecnico insieme per area metropolitana 'green' : Vogliamo rigenerare la città anche sotto questo punto vista, affinché possa identificarsi, come accade per altre grandi città del mondo, con i suoi parchi urbani", ha aggiunto. Tra gli obiettivi di ...

Sostenibilità : Milano e Politecnico insieme per area metropolitana 'green' (3) : (AdnKronos) - "La Milano del 2030 sarà una città più vivibile e bella grazie alla riduzione del consumo di suolo del 4 per cento, all’ampliamento del Parco Sud legato al taglio delle volumetrie previste al suo confine, alla nascita di almeno venti nuovi parchi", ha dichiarato Pierfrancesco Maran, as

Sostenibilità : Milano e Politecnico insieme per area metropolitana 'green' (2) : (AdnKronos) - A individuare una strategia di implementazione del verde all’interno del Comune di Milano in dialogo con i parchi del territorio vasto dell’area metropolitana sarà lo studio del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico (Dastu) guidato dal docente di urbanistica Stefa