La lunga notte del vertice | tra gaffe | avvocati e fabbri | spunta un dito medio

Avellino - la lunga notte di Campi : «Con M5S vince la città che cambia» : La notte del 24 giugno è a 5 Stelle. Il nuovo sindaco è vincenzo Ciampi. Avellino è il primo capoluogo del Mezzogiorno a tingersi di giallo. Se alla vigilia si prevedeva un...

Game of Thrones - il prequel : 'La lunga notte' è il titolo suggerito da George R.R. Martin : Non ha ancora un titolo, ma il progetto è già stato annunciato dalla HBO. La fortunata serie TV 'Game of Thrones' avrà un prequel e le prime rivelazioni sono certamente soprendenti per i fans. Arrivano da una fonte autorevole, George R.R. Martin in persona, l'autore della saga Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco che ha ispirato la serie. Martin, attraverso il suo blog, ha reso noto che il prequel sarà ambientato ben diecimila anni prima degli ...

Urne chiuse - lo spoglio in diretta : la lunga notte dei 93 sindaci in Campania : Alle 23 si sono chiusi i seggi nei 760 comuni chiamati alle Urne per le elezioni comunali. L'affluenza finale, in base ai dati di 370 comuni, è del 60,05%, contro il 66,40% delle precedenti omologhe ...

Napoli - la lunga notte di Pino Daniele : il concerto evento al San Paolo. Tanti tributi - le donne le migliori : Quarantacinquemila spettatori, 7 km di cavi, 144 casse, 320 tecnici, 500 uomini impiegati per la sicurezza. Numeri da grande evento per quello che gli organizzatori definiscono «il più...

Di Maio telefona a Fazio - Martina interviene live - Di Battista chiama Giletti : la lunga notte della crisi in tv : Le reazioni al fallimento del Governo Conte, abortito sul nome di Paolo Savona al Ministero dell'Economia, arrivano in diretta tv in questa calda serata di domenica 27 maggio.prosegui la letturaDi Maio telefona a Fazio, Martina interviene live, Di Battista chiama Giletti: la lunga notte della crisi in tv pubblicato su TVBlog.it 27 maggio 2018 23:55.

Notte europea dei Musei - "Io - tu e le Muse". Una lunga serata di suoni e di arte : Una proposta di grande fascinazione che certamente coinvolgerà sia i bambini che il mondo degli adulti. La Galleria Nazionale di Cosenza ha, altresì, aderito all'invito di ICOM , International ...

Napoli - la lunga notte di Capodichino : l'abbraccio dei diecimila agli eroi azzurri : La lunga notte di Napoli comincia al fischio finale di Rocchi, quando il migliaio di azzurri presenti all?Allianz Stadium tolgono la maschera e alzano le mani al cielo, festeggiando la vittoria...

