La Libia | 100 migranti dispersi dopo un naufragio Salvini | “Porti chiusi alle Ong anche

Naufragio in Libia - dispersi 100 migranti in mare/ Ultime notizie - Tripoli : Ong - “Italia chiude i porti” : Libia, Naufragio in mare aperto: 100 migranti in acque dopo barcone rovesciato. Allarme da Guardia Costiera di Tripoli: Ong, "l'Italia e l'Europa chiudono i porti"(Pubblicato il Fri, 29 Jun 2018 13:31:00 GMT)