La lettera di Zamparini | Non ho mai tolto un euro al Palermo

gazzetta

: RT @palermocalcioit: Lettera aperta del Patron Maurizio Zamparini. ?? - Lega_B : RT @palermocalcioit: Lettera aperta del Patron Maurizio Zamparini. ?? - ilSicilia : Lo sfogo del patron Maurizio Zamparini dopo l'inchiesta giudiziaria che lo ha coinvolto. 'Palermo calcio' Palermo… - Si24it : #Zamparini, lettera ai tifosi del #Palermo: 'Mai tolto un euro al club, i conti col Fisco sono in regola'… -

(Di venerdì 29 giugno 2018) "non ha maiundal, ma solo messo nelcapitali suoi. Ha certamente protetto la società non dal fisco, con il quale ilè stato ed è in regola, ma dai ...